Украина пропустила националистов к району разведения войск в Донбассе

Украинская сторона пропустила через контрольно-пропускной пункт в Кременном (Луганская область) колонну националистов, которые намерены сорвать разведение сил в районе Золотого. Об этом сообщило "Громадьске ТВ".

Договоренность о разведении сил в районе Золотого и Петровского была достигнута по итогам недавней встречи трехсторонней контактной группы в Минске. Но ее выполнение оказалось под угрозой из-за сопротивления ряда политических сил на Украине, включая националистов, которые призвали не разводить войска до тех пор, пока власти страны не откажутся от согласованной недавно "формулы Штайнмайера".

Очевидцы утверждают, что сначала полицейские отказывались пропустить группу, в состав которой входят ветераны и добровольцы, но, когда обстановка накалилась, а в очереди скопилось много машин, дали "зеленый свет".