В мире
09.10.2019 13:42
Текст: Юрий Сизов

В Беларуси началась регистрация кандидатов в сенаторы

Регистрация кандидатов в верхнюю палату парламента стартовала 9 октября в Беларуси. Во всех шести регионах страны, уточняет БЕЛТА, уже состоялось выдвижение претендентов на места в Совет Республики - палату территориального представительства, в которую по закону входит 64 человека. Правом выдвижения в РБ, напоминает агентство, обладают президиумы местных Советов депутатов базового уровня и соответствующие исполкомы, а в столице республики - президиум горсовета и Мингорисполком.

Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы проходит на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета. Избранным считается кандидат, который набрал более половины голосов.

Фото: БЕЛТА
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Кстати, порядок формирования верхней палаты в Беларуси сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает глава государства.

Что касается нижней палаты парламента, то согласно источникам в ЦИК, кандидатами в депутаты Палаты представителей выдвинуты в Беларуси более 700 человек. Как следует из статистических данных, наибольшее число, 424, выдвинуты политическими партиями, 272 - путем сбора подписей, 128 - трудовыми коллективами.

Как уже информировал "СОЮЗ", выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, а в Палату представителей - на 17 ноября.

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