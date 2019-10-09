В Беларуси началась регистрация кандидатов в сенаторы

Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы проходит на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета. Избранным считается кандидат, который набрал более половины голосов.

Кстати, порядок формирования верхней палаты в Беларуси сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает глава государства.

Что касается нижней палаты парламента, то согласно источникам в ЦИК, кандидатами в депутаты Палаты представителей выдвинуты в Беларуси более 700 человек. Как следует из статистических данных, наибольшее число, 424, выдвинуты политическими партиями, 272 - путем сбора подписей, 128 - трудовыми коллективами.

Как уже информировал "СОЮЗ", выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, а в Палату представителей - на 17 ноября.