В Эквадоре из-за массовых беспорядков закрыты все образовательные учреждения

Власти Эквадора приостановили работу всех образовательных учреждений на неопределенный срок. Такое решение было принято на фоне продолжающихся акций протеста, сообщило во вторник министерство образования республики.

"Чтобы сохранить спокойствие образовательного сообщества и обеспечить безопасность учащихся и преподавателей" отменены занятия в государственных, частных, муниципальных и частно-государственных учебных заведениях на всей территории страны. Исключением стали учреждения островной провинции Галапагос, пишет ТАСС.

Напомним, мощный всплеск протестной активности в Эквадоре начался в начале октября после того, как по указанию президента Ленина Морено были отменены государственные субсидии на бензин и дизель, после чего цены на них выросли более чем на 120%.

Представители профсоюзов в ответ объявили, что выступают против этого решения и начали организовывать акции протеста. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено ввел в стране режим чрезвычайного положения. Из-за массовых беспорядков, охвативших столицу страны Кито, было приостановлена работа парламента.