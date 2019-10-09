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Рубрика: В мире

В Эквадоре из-за массовых беспорядков закрыты все образовательные учреждения

Фото: AP Photo/Dolores Ochoa Фото: AP Photo/Dolores Ochoa
Фото: AP Photo/Dolores Ochoa

Власти Эквадора приостановили работу всех образовательных учреждений на неопределенный срок. Такое решение было принято на фоне продолжающихся акций протеста, сообщило во вторник министерство образования республики.

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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"Чтобы сохранить спокойствие образовательного сообщества и обеспечить безопасность учащихся и преподавателей" отменены занятия в государственных, частных, муниципальных и частно-государственных учебных заведениях на всей территории страны. Исключением стали учреждения островной провинции Галапагос, пишет ТАСС.

Напомним, мощный всплеск протестной активности в Эквадоре начался в начале октября после того, как по указанию президента Ленина Морено были отменены государственные субсидии на бензин и дизель, после чего цены на них выросли более чем на 120%.

Представители профсоюзов в ответ объявили, что выступают против этого решения и начали организовывать акции протеста. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено ввел в стране режим чрезвычайного положения. Из-за массовых беспорядков, охвативших столицу страны Кито, было приостановлена работа парламента.

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