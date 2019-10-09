В России резко вырос экспорт машин

Россия почти на треть увеличила в этом году экспорт легковых автомобилей. В основном машины "едут" в страны ближнего зарубежья, но и дальнему они тоже интересны, хоть и в меньшей степени.

Фаворитами экспортных продаж остаются Lada и УАЗ. Но особым экспортным потенциалом, по мнению экспертов, обладает Lada 4x4, которая выпускается уже 42 года. Она лидирует по спросу за границей.

За восемь месяцев из России в другие страны было вывезено 73,4 тысячи машин. Такие данные обнародовала Федеральная таможенная служба. Дальнейшая динамика зависит от ситуации в экономике. Парадокс в том, что чем эта ситуация стабильнее, тем ниже ожидаемый объем экспорта, отмечают опрошенные "Российской газетой" эксперты.

"Да, экспорт растет быстрее импорта. Но пока мы ввозим в два с половиной раза больше, чем вывозим. До экспортной модели в автопроме еще очень далеко", - отмечает глава компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев. Кстати, структура экспорта и импорта значительно различаются. К нам ввозят в основном дорогостоящие, зачастую премиальные иномарки, а на другие рынки идут машины локальной сборки, чаще всего недорогие. Тем не менее в 2018 году наш автопром получил за счет экспорта дополнительный доход почти в 3,4 миллиарда долларов.

В условиях, когда продажи на внутреннем рынке по ряду объективных причин ограничены, поставки за рубеж позволяют эффективнее загружать автозаводы. А это одновременно решает сразу несколько экономических и социальных задач. И Минпромторг России не раз выражал заинтересованность в развитии поставок произведенных в России авто и компонентов.

Стимулируя экспорт, власти компенсируют автопроизводителям часть логистических затрат. И если в прошлом году у представителей компаний с финансированием возникали проблемы, то в этом их должно стать меньше. Теперь долю госсубсидий машиностроителям законодательно отделили от той части, что идет экспортерам товаров низкого передела - в частности, леса и цемента. Каждой компании достанется до 550 миллионов. В целом эти меры направлены на преодоление барьеров, которые перед экспортерами ставят за рубежом. Это не только традиционно высокие таможенные пошлины и акцизы, но и пресловутые санкции. Но делать оптимистичные выводы о перспективах пока рано. Новые правила экспорта, по сути, не начали работать - сейчас только идет прием заявок от компаний.

Более половины объема экспорта занимает продукция отечественных брендов Lada и УАЗ. Основной объем направлен на рынки соседних стран. И как бы ни помогали власти с затратами на логистику, кардинально изменить географию поставок вряд ли удастся. И вовсе не потому, что к машинам российской сборки есть какие-то вопросы по качеству.

Для стран ближнего зарубежья все решает цена и узнаваемость бренда. "Там марки Lada и УАЗ долгое время были единственно известными и доступными, а потому у потребителей даже сформировалась привычка эксплуатации и обслуживания таких машин, - поясняет Александр Груздев. - И часто местные автомобилисты предпочитают купить хорошо им известную "Ладу" или УАЗ, а не китайский автомобиль той же ценовой категории".

Особое положение - у Lada 4x4. Эта машина без серьезных изменений выпускается в течение 42 лет. Но она по-прежнему на хорошем счету как доступный, неприхотливый, простой в обслуживании и эксплуатации автомобиль для любого бездорожья. Это уже оценили не только в так называемых странах третьего мира, но и в Европе. По данным аналитической компании JATO, за 8 месяцев 2019 года Niva разошлась в странах Евросоюза тиражом в 1,6 тысячи экземпляров. Для сравнения: у куда более современной машины Vesta только 950 продаж.