В Счетной палате подвели итоги перехода на цифровое телевидение

"В целом переход российского телевидения на цифру достиг целевых показателей: 98,4 процента граждан могут бесплатно принимать в цифре 20 ТВ-каналов свободного доступа", - говорится в сообщении.

В целом на реализацию программы было выделено 167,5 миллиарда рублей, в том числе 97,1 миллиарда рублей бюджетных средств. На строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания, которое выполнял государственный оператор "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС), было направлено 43,7 миллиарда рублей. В стране было построено и модернизировало 5040 объектов вещания и создало 84 центра формирования мультиплексов.

При этом были выявлены некоторые недостатки. Девять раз менялся текст программы, ее задачи и целевые индикаторы, а реализацию программы отслеживали "только по ходу строительства инфраструктуры", отметили в СП.