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09.10.2019 06:31
Рубрика: В мире

В США 800 тысяч человек оставят без электричества во избежание пожаров

Фото: AP Photo/Jeff Chiu Фото: AP Photo/Jeff Chiu
Фото: AP Photo/Jeff Chiu

В США энергетическая компания PG&E отключит от электроэнергии около 800 тысяч потребителей. Такое решение принято во избежание природных пожаров в Калифорнии во время бури.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Речь идет об абонентах энергокомпании, признанной ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния в прошлом году, напоминает ТАСС. Отключения начнутся в среду и затронут жителей и предприятия на территории 34 округов в северной и центральной частях штата, а также на побережье.

По данным PG&E, во время бури скорость ветра будет достигать 31,2 м/с. Прогнозируется, что непогода сохранится минимум до середины четверга. Энергетики предполагают, что после стихии им предстоит восстанавливать значительное число ЛЭП.

Напомним, в ноябре прошлого года в результате природного пожара на севере Калифорнии погибли 85 человек. Огонь уничтожил более 14 тысяч домов, более 520 коммерческих зданий и более четырех тысяч других построек. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км. Позже было установлено, что причиной ЧП стали неполадки в работе линий электропередачи PG&E в районе поселка Пулга на севере Калифорнии. Компания согласилась выплатить штраф в размере одного миллиарда долларов.

В мире США Лесные пожары в США
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