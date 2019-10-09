Водители жалуются на пробки у площади Савеловского вокзала

Благоустройство на площади Савеловского вокзала перешло в завершающую стадию, и москвичи наконец увидели непривычную для этого места картину: строительные заборы демонтировали, появились новые пешеходные переходы и светофоры, а также сразу пять остановочных перронов для автобусов и электробусов. Только вот транспортная ситуация лучше не стала - водители простаивают в пробках на близлежащих улицах по 45 минут. Корреспондент "РГ" пообщался с автомобилистами и выяснил, в чем причина постоянных заторов.

Пробка начинает собираться у светофора примерно с 16.00. А в вечерний час пик блокируются и смежные улицы - Правды и Бумажный проезд. Теперь от них до вокзала быстрее ходить пешком. Фото: Александр Корольков/ РГ

На часах 19.00. Улица Правды, Бумажный проезд и съезд с Нижней Масловки в сторону вокзала превращаются в одну бесконечную пробку. Машины и автобусы вообще не двигаются. Некоторые водители даже успевают сбегать за водой и сигаретами в магазин - все равно все стоит. "В вечерний час пик на съезде с Третьего кольца всегда было напряженно. Но раньше хоть как-то двигались. А недавно поставили светофор у входа в метро, и проехать стало вообще невозможно", - говорит автомобилист Сергей Любытин.

На 800 метров пути уйдет 21 минута. И это в 20.45, когда час пик позади.

Светофор, о котором идет речь, появился как раз после реконструкции привокзальной площади. Раньше на его месте был обычный нерегулируемый пешеходный переход. Теперь машины здесь останавливаются на 22 секунды, а пешеходы ждут 25 секунд. На "зеленый" успевает проехать 12-14 машин. Включается "красный", и гигантский поток, хвост которого уже растянулся на два километра, снова тормозит. "До установки светофора движение было нормальное. Весь маршрут проходили за 20-25 минут. Теперь еле едем. Стоим в пробке по 30-40 минут, а бывает, что и все 50", - рассказывает водитель 382-го автобуса Зайдулло Иззатуллоевич.

Причем на светофоре у "Савеловской" дорогу переходят по 3-4 пешехода, узкую проезжую часть они пересекают за 5-6 секунд. Все остальное время "зеленый" горит вхолостую. Работники офисов, редакций (помимо "РГ" здесь поблизости находятся "Вечерка", "Известия", ВГТРК, информагентства), кафе и ресторанов по старинке ходят по тротуару вдоль железнодорожных путей и новым переходом не пользуются. И если раньше они садились на 382-й, чтобы проехать пару остановок до метро, то теперь чаще выбирают пешую прогулку. "Ехать до Савеловского вокзала просто нет смысла. Пешком в три раза быстрее. Но сейчас уже холодно, и пока дойдешь, совсем окоченеешь", - жалуется сотрудница одной из кофеен на улице Правды Мария Попова.

Между тем сразу за этим светофором еще и нанесли вафельную разметку. Пересечь ее водителям нужно за 5 секунд, а не то грозит штраф в размере 1 тысячи рублей. Но треть машин физически не успевает закончить проезд перекрестка, так как дальше поток упирается во второй светофор, регулирующий выезд на Бутырскую улицу и Нижнюю Масловку.

Зато новая схема расположения автобусных перронов у вокзала, которую также реализовали в ходе реконструкции, пассажирам понравилась. "Сначала было не просто разобраться, где какие маршруты, но внешний вид очень приятный. Движение транспорта грамотно организовано", - говорит местная жительница Полина Кидарова.

На самом деле все это пока лишь первый этап реконструкции площади. В будущем от метро и вокзала до остановок сделают переход по принципу "сухие ноги", организуют велодорожки, пункт велопроката и создадут фонтан перед вестибюлем. А уже в конце ноября этого года "Савеловская" превратится в гигантский транспортный хаб с запуском Московских центральных диаметров. Как с увеличением пассажиропотока (он, по оценкам специалистов столичного стройкомплекса, достигнет 245 тысяч пассажиров в день) проезжую часть будут делить автобусы, машины и пешеходы, остается загадкой. Очевидно, что, если схема организации движения не поменяется, транспортного коллапса не избежать. На запрос "РГ" о злополучном светофоре и планируемых изменениях в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы оперативно не ответили.