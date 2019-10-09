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09.10.2019 07:10
Рубрика: Спорт

WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ

Текст: Максим Домчев

Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.

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О том, что Министерство спорта РФ отправило WADA ответы на все возникшие вопросы, сообщил во вторник вечером глава ведомства Павел Колобков. Ранее агентство, изучив базу данных, полученную из московской лаборатории, попросило объяснить обнаруженные расхождения.

Как сообщает ТАСС, ответ российской стороны изучат независимые эксперты и WADA. После этого исполком организации, получив результаты, примет решение окончательно будущего РУСАДА. Как сообщается, анализ ответов WADA намерено получить в самые кратчайшие сроки.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Правительство Минспорт Допинговые скандалы
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