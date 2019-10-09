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Xiaomi анонсировала в России новый пауэрбанк, чемодан и фен

Текст:   Владимир Болотин
09.10.2019,  
10:31
Компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 8 Pro в России. Вместе с мобильным телефоном были представлены ещё несколько продуктов.
Фото: Федор Казаков/РГ Фото: Федор Казаков/РГ
Фото: Федор Казаков/РГ

Во-первых, это пауэрбанк Mi Wireless Power Bank, который обладает емкостью 10000 мАч и поддерживает стандарт Qi. Одновременно устройство может заряжать три гаджета - одно без проводов и два через порты USB-A и USB-C. Стоимость Mi Wireless Power Bank составит 2690 рублей, в продажу товар поступит 15 октября.

Внешняя батарея Mi Wireless Power Bank. Фото: Федор Казаков/РГ
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Во-вторых, был представлен Mi Ionic Hair Dryer - ионизирующий фен с быстрой сушкой и гидрадацией волос. Гаджет выполнен в минималистичным дизайне и оснащен системой защиты волос от тепловых травм. Фен в магазинах в начале ноября по цене 3490 рублей.

Фен Mi Ionic Hair Dryer от Xiaomi. Фото: Федор Казаков/РГ

В-третьих, премиальный чемодан Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20". Он выполнен из "аэрокосмического" из сплава алюминия и магния для большей защиты багажа. Облегченная версия чемодана Xiaomi Luggage Classic 20" выполнена из прочного поликарбоната от немецкого производителя Coverstro. Чемоданы начнут продаваться 15 октября по ценам 13 990 рублей и 4490 рублей соответственно.

Чемодан Xiaomi Metal Carry-on Luggage. Фото: Федор Казаков/РГ
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