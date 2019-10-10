Неожиданный эффект дало использование камер фотовидеофиксации для выявления тех, кто не застрахован по ОСАГО. Оказалось, что половина собственников автомобилей даже не знали о том, что страховка у них "липовая". Благо, что штрафы в автоматическом режиме пока за это не выносят.

О таком сюрпризе сообщил накануне открытия форума Finopolis в Сочи IT-директор Российского союза автостраховщиков Алексей Самошин.

Сейчас в Москве проходит эксперимент по выявлению автомобилей, которые передвигаются без страховки. Пока их автовладельцам по почте отправляются не штрафы, а уведомления о том, что у них нет страховки, и напоминание, что необходимо оформить договор ОСАГО. Автовладелец, конечно, может выкинуть это предупреждение в мусор, а может и отреагировать, обратившись в РСА, чтобы разобраться с ситуацией. Так вот, по словам Алексея Самошина, 50 процентов из тех, кто обратился в РСА, были уверены в том, что у них действующий страховой полис. Как показала проверка, у этих автовладельцев действительно поддельные полисы. Некоторые попросту сделаны на компьютере в фотошопе, некоторые были изготовлены на настоящих бланках, но похищенных брокерами или агентами.

Причем сами автовладельцы даже не догадывались об этом. Как правило, они пользовались услугами сомнительных посредников. Мошенники предлагали продать ОСАГО со скидкой, гораздо дешевле, чем в страховой компании. И в результате покупали вот такие суррогаты на аннулированных, а то и откровенно поддельных бланках. Как правило, этим бизнесом промышляют непосредственно около подразделений ГИБДД. А "пункты продаж" таких полисов находятся в микроавтобусах.

Примечательно, что уже несколько лет работают сервисы по проверке полисов. Например, проверить их можно на сайте РСА autoins.ru. Можно установить приложение "ДТП.Европротокол" на свой смартфон или планшет. Оно также позволит проверить полис. Еще до его оформления будет понятно, находится ли он в обороте и за какой компанией закреплен. Если полиса нет в базе, не стоит заключать договор. После оформления договора также можно будет проверить, на какую машину он оформлен. Если в автоматизированной информационной системе ОСАГО полис на вашу машину не появился спустя сутки - это повод предъявить претензии тому, кто его вам продал.

Напомним, что в автоматическом режиме такие "письма счастья" направляются только после тщательной проверки. Принцип работы системы таков: камера собирает номера автомобилей, проехавших под ней. При этом в базе содержатся номера автомобилей, у которых точно есть страховка. Потом передает пакетно информацию о машинах, которые в списках не числились. Затем эта информация еще раз проверяется через 10 дней - именно такой срок отпущен на оформление страховки после покупки автомобиля. Если через 10 дней информации о том, что ОСАГО на автовладельца оформлено, не появляется, то высылается "письмо счастья", в котором собственнику машины настоятельно советуют приобрести страховку.

Также стоит еще раз пояснить, что от отсутствия ОСАГО страдают те, кто не виноват в аварии. Именно они не могут потом получить компенсаций от страховщика и обязаны длительными судебными процессами выбивать деньги из виновников ДТП. Да и то в том случае, если этот виновник не скрылся в ближнем зарубежье.

И напоследок, Центробанк сможет контролировать тарифы, которые устанавливают страховщики на ОСАГО. В случае если страховщик начнет демпинговать или устанавливать необоснованно высокие тарифы, регулятор это выявит. Для этого союз автостраховщиков создал для ЦБ так называемую витрину данных для контроля за тарифами ОСАГО. Алексей Самошин отметил, что эта витрина обеспечит широкие возможности для оценки тарифов Центробанком, что важно в свете готовящейся реформы по индивидуализации тарифов.