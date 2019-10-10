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10.10.2019 05:30
Рубрика: В мире

Бразилия ищет виновных в разливе нефти на северо-востоке страны

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Масштаб экологических последствий разлива нефти на северо-востоке Бразилии растет с каждым днем. Нефтяные пятна обнаружены уже на 138 пляжах, растянувшихся на 2100 километров береговой линии. Следы нефти замечены в русле реки Сан-Франсиску.
Нефть на пляже города Аракажу, Бразилия. Фото: Aracaju Municipal Press Office via AP Нефть на пляже города Аракажу, Бразилия. Фото: Aracaju Municipal Press Office via AP
Нефть на пляже города Аракажу, Бразилия. Фото: Aracaju Municipal Press Office via AP

Первые сообщения о появлении нефтяных пятен на побережье северо-востока страны появились еще в начале сентября. Однако бразильские власти тогда посчитали, что происшествие носит местный характер, и не придали этому должного значения.

Фото: istock
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С конца сентября экологи стали бить в набат. Сообщения о новых очагах загрязнения поступали ежедневно. Уже сейчас специалисты Бразильского института окружающей среды (IBAMA) говорят о крупнейшем по территориальным размахам разливе нефти в истории страны.

"Этот разлив достиг наибольшей протяженности. Это точно. Такой ситуации никогда не случалось в истории страны, и мы не знаем, происходило ли что-нибудь подобное в других странах", - рассказал бразильскому новостному порталу UOL координатор по чрезвычайным ситуациям в окружающей среде института IBAMA Марсело Аморим.

Местные биологи считают, что природе уже нанесен огромный ущерб. На полное восстановление экосистемы региона уйдет несколько десятилетий.

Жертвами разлива нефти стали уже девять морских черепах. Но самым пугающим является то, что скоро начинается период, когда эти редкие животные выходят на берег, чтобы отложить яйца.

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К ликвидации последствий бразильские власти привлекли более полутора тысяч военных, пять кораблей, самолет и несколько небольших лодок. К настоящему моменту удалось собрать уже более 130 тонн загрязненного нефтью грунта.

Пока точно не известно о причинах появления нефтяных пятен на побережье. Есть несколько версий. По основной, танкер, проходивший вблизи бразильских территориальных вод, сбросил остатки нефти в открытый океан после очистки своих резервуаров. Хоть эта практика и запрещена, но многие продолжают делать это и по сей день.

Специалисты лаборатории океанографии Федерального университета штата Пернамбуку, принимая во внимание океанические течения, предположили, что разлив должен был произойти в 40-50 километрах от побережья штатов Пернамбуку и Параиба.

Для установления виновных в экологическом преступлении собранные образцы были переданы на анализ в лаборатории бразильских ВМС и государственной нефтяной корпорации Petrobras. Специалисты компании со всей ответственностью заявляют, что по своему составу полученные образцы не соответствуют нефти, добываемой из месторождений на территории Бразилии.

Фото: AP Photo/Leo Correa
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Местная пресса, ссылаясь на неназванные источники среди военных в правительстве Бразилии, пишет, что речь якобы идет о типе нефти, похожем на тот, что добывается в Венесуэле.

Комментируя эти слухи, президент Жаир Болсонаро, который обычно не лезет за словом в карман, заявил, что в поле зрения есть одна страна, откуда может быть эта нефть. "Я не могу обвинять некую страну. А что, если это не та страна? Я не хочу создавать проблем с другими государствами", - сказал он, добавив, что эта информация носит закрытый характер.

В мире Южная Америка Бразилия
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