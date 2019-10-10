ЦБ: Сбербанк подключится к Системе быстрых платежей в сжатые сроки

Банк России использует и предусмотренные законодательством меры воздействия, и диалог, чтобы обеспечить подключение Сбербанка к Системе быстрых платежей в максимально сжатые сроки. Об этом сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на вопрос журналистов в кулуарах форума "Финополис".

Она прямо не назвала Сбербанк (ЦБ старается не комментировать действующие банки), но это единственный из 11 системно значимых банков, который не успел подключиться к Системе быстрых платежей в срок (к 1 октября).

Банк работает над подключением к Системе быстрых платежей, однако начал это позже, чем остальные системно значимые банки, отметила Набиуллина. При этом она не уточнила новые сроки, в которые должен уложиться банк.

Ранее ЦБ сообщил, что выдаст предписание банку по устранению нарушений.