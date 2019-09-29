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Рубрика: Долги и кредиты

Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги

Текст: Георгий Панин
Бюджетникам повысят зарплаты
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату. Об этом говорится в распоряжении Правительства от 13 марта 2019 года №415-р. Заработная плата повысится на 4,3 процента.

Фото: Юрий Осетров/ТАСС
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Как уже писала "Российская газета", получить прибавку должны и региональные бюджетники. В начале года местным властям были даны рекомендации повысить зарплаты этой категории граждан.

ЦБ установил размер комиссий для быстрых платежей

С 1 октября банки будут брать новую комиссию с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Тарифы установил Банк России. Плата будет взыматься только с юридических лиц.

Так, для массовых платежей (включая оплату услуг медицинских и образовательных учреждений, оплату услуг ЖКХ, телекоммуникационных и так далее) максимальный размер комиссии составит 0,4 процента от суммы платежа. Для остальных - 0,7 процента.

Фото: istockphoto.com
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Комиссия с физических лиц при оплате за любые товары и услуги через Систему быстрых взыматься не будет. Также комиссия не коснется государственных платежей. Например, оплаты штрафов или налогов.

Кроме того, с 1 октября все системно значимые банки должны уже использовать Систему быстрых платежей. Изначально эта норма должна была заработать с 1 сентября.

Заемщиков проверят на платежеспособность

С 1 октября при получении кредита в банке некоторых заемщиков может ждать разочарование. Кредитные организации начнут оценивать степень закредитованности потенциального клиента. Будут применять показатель долговой нагрузки (ПДН). Об этом говорится в Указании Банка России от 31.08.2018 N 4892-У.

При расчете ПДН банки будут брать сведения о подтвержденных доходах клиента и данные обо всех выданных ему кредитах в бюро кредитных историй.

Фото: РИА Новости
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Формула расчета ПДН примерно такая: определяется общая сумма платежей по уже взятым кредитам, прибавляется платеж по будущему займу. И определяется, какой процент это составит к среднемесячному доходу за последние полгода.

Если показатель превысит 50 процентов, то риск будет повышенным, и банку придется резервировать под такие займы больше капитала. Естественно, кредитной организации придется ужесточать для клиентов условия выдачи кредита.

На пальмовое масло поднимут налог

С 1 октября налог на добавленную стоимость на фрукты и ягоды будет снижен до 10 процентов (сейчас НДС составляет 20 процентов). Об этом говорится в Федеральном законе от 2 августа 2019 г. N 268-ФЗ "О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Также этим же документом меняется НДС и для пальмового масло, только в сторону увеличения. Налог поднимется с 10 до 20 процентов.

В жилых квартирах запретят хостелы

С 1 октября жилое помещение в многоквартирном доме нельзя будет использовать для предоставления гостиничных услуг. Об этом говорится в Федеральном законе от 15 апреля 2019 г. N 59-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации".

Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда
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Продолжать держать хостелы и мини гостиницы можно будет только в нежилых помещениях, которые расположены на первых этажах с отдельным входом. Кроме того, хостелы могут работать в комплексах апартаментов, так как они не считаются жилыми.

"Новый закон негативно скажется на работе хостелов и мини-гостиниц, - рассказала "РГ" адвокат на рынке недвижимости Виктория Данильченко. - Вероятно, многие их них просто прекратят свое существование. Поскольку, во-первых, этот вид бизнеса и так не совсем окреп в нашей стране и любые законодательные изменения болезненно ударят по нему. Во-вторых, для того, чтобы продолжить работу необходимо будет перевести недвижимость в нежилой фонд. Для этого необходимо согласие большинства жителей и наличие отдельного входа. Чаще всего выполнение этих условий просто невозможно".

Европротокол прибавит в цене по всей России

С 1 октября оформить по максимальной цене аварию по европротоколу без участия сотрудников полиции, если у сторон нет разногласий, можно будет в любом регионе России. Теперь сумма выплаты может дойти не до 100 тысяч, а до 400 тысяч рублей. Об этом говорится в Федеральном законе от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Напомним, что сейчас оформить европротокол на таких условиях можно только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Зафиксировать аварию нужно при помощи специального мобильного приложения. Также это можно сделать благодаря устройству ГЛОНАСС. Оно фиксирует аварию и передает данные об ускорениях и силе удара оператору, который потом передает их страховщику.