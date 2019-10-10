Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пообещал ответить на обвинения со стороны европейских стран.

"Если европейские страны продолжат называть турецкую военную операцию на севере Сирии "оккупацией", мы откроем ворота в Европу для 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся на территории Турции", - заявил он на встрече с руководством правящей турецкой Партии справедливости и развития.

Также Эрдоган рассказал, что в ходе операции "Источник мира" было уничтожено 109 террористов, не уточняя, кого именно он имеет в виду: бойцов запрещенных в Турции курдских отрядов народной самообороны (YPG) и курдо-арабской коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС), или же террористов ИГИЛ (запрещена в РФ).

Днем ранее Турция начала военную операцию "Источник мира" в северной Сирии на пространстве от Евфрата до Ирака. Как заявила Анкара, цель операции - создать буферную зону вдоль сирийско-турецкой границы для защиты от курдских ополченцев, а также - переселить на перешедшие под контроль Турции территории порядка двух миллионов сирийских беженцев.