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10.10.2019 14:25
Рубрика: В мире

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев

Текст: Константин Волков
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пообещал ответить на обвинения со стороны европейских стран.

"Если европейские страны продолжат называть турецкую военную операцию на севере Сирии "оккупацией", мы откроем ворота в Европу для 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся на территории Турции", - заявил он на встрече с руководством правящей турецкой Партии справедливости и развития.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Также Эрдоган рассказал, что в ходе операции "Источник мира" было уничтожено 109 террористов, не уточняя, кого именно он имеет в виду: бойцов запрещенных в Турции курдских отрядов народной самообороны (YPG) и курдо-арабской коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС), или же террористов ИГИЛ (запрещена в РФ).

Днем ранее Турция начала военную операцию "Источник мира" в северной Сирии на пространстве от Евфрата до Ирака. Как заявила Анкара, цель операции - создать буферную зону вдоль сирийско-турецкой границы для защиты от курдских ополченцев, а также - переселить на перешедшие под контроль Турции территории порядка двух миллионов сирийских беженцев.

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