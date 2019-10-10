Турция: За первые часы операции в Сирии обстреляна 181 цель

Как сообщается в Twitter Минобороны Турции, ее вооруженные силы к полуночи девятого октября обстреляли 181 объект, "относящийся к террористической организации".

"Вооруженные силы Турции в рамках операции "Источник мира" на сегодняшний день обстреляли 181 объект, принадлежащий террористической организации с помощью ВВС и средств огневой поддержки", сказано в заявлении.

Судя по различным сообщениям, в ходе первого этапа операции насчитывается порядка 10 погибших и 20-30 раненых. Турецкие войска начали наступление во второй половине дня девятого октября с воздушных ударов и артиллерийских обстрелов, одновременно вводя на территорию северной Сирии восточнее Евфрата наземную военную технику и подразделения военнослужащих.

В ходе наступления турецкие войска попытались взять город Тель-Абьяд, однако обороняющие его курдские формирования отбили штурм. Военные эксперты ожидают, что город уже 10 октября будет взят в кольцо.

Курдские вооруженные формирования вступают в периодические схватки с турецкими войсками и действующими на территории Сирии протурецкими отрядами. Кроме того, были зафиксированы обстрелы со стороны Сирии приграничного турецкого населенного пункта Нусайбин.

По сообщениям с курдской стороны, практически без охраны остались лагеря, в которых содержаться пленные террористы из ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Из лагеря Эль-Гол, по данным курдов, уже сбежали несколько жен игиловцев. Также курды из коалиции "Силы демократической Сирии" заявили, что турецкие войска нанесли удар по одной из тюрем, в которой содержатся террористы из ДАИШ.