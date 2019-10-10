ФНС опровергла факт регистрации сотен фирм в столичной хрущевке

Федеральная налоговая служба опровергла информацию о регистрации тысячи фирм в одной из столичных хрущевок.

"Приведенные данные не верны. В настоящее время по указанному адресу с учетом строений зарегистрировано 147 организаций, по 120 из них налоговыми органами уже проводится процедура ликвидации", - сообщил представитель ФНС.

Этот процесс идет в рамках работы по обеспечению достоверности Единого госреестра юридических лиц, которую ФНС осуществляет с 2016 года, добавил он.

Информация о том, что самым большим "бизнес-центром" в Москве является старая "хрущевка" на проспекте Вернадского, 24 в Москве, появилась с подачи компании "Такском-Досье".

Сообщалось, что в доме 24 сентября 2019 года было зарегистрировано 522 организации, а к 10 октября - уже свыше 1110.

В ФНС уточнили, что за указанный промежуток времени на учет в ИФНС №29 по г. Москве была поставлена 61 организация, ни одна из которых не зарегистрирована по адресу проспект Вернадского, 24.