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10.10.2019 19:18
Рубрика: Власть

Депутат встретит дипломатов

Госдума приостановила визиты депутатов в США, но не оборвала контакты с конгрессом
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Госдума сделала выводы из инцидента с допросом депутата Инги Юмашевой, которая направлялась на официальное мероприятие в США и была допрошена ФБР в аэропорту. В ответ на недружественные действия и "циничную провокацию" депутаты приостановили визиты в США, но только на время. В перспективе официальные поездки в Штаты будут прорабатываться тщательнее: Дума предлагает, чтобы дипломаты встречали депутатов в аэропортах. В целом российские парламентарии не собираются рвать отношения с американскими коллегами и рассчитывают привлечь их к поиску выхода из ситуации.
Депутаты Госдумы "свернули визиты" в США, запланированные на ближайшее время. Фото: Александр Корольков/РГ Депутаты Госдумы "свернули визиты" в США, запланированные на ближайшее время. Фото: Александр Корольков/РГ
Депутаты Госдумы "свернули визиты" в США, запланированные на ближайшее время. Фото: Александр Корольков/РГ

Напомним, депутат Госдумы Инга Юмашева прибыла в США на форум "Диалог Форт-Росс", который состоялся 6 октября. В мероприятии участие она все же приняла, однако этому предшествовал вызвавший резонанс инцидент. Сотрудник ФБР допросил депутата в аэропорту Нью-Йорка. Сообщивший об этом посол России в США Анатолий Антонов пояснил, что допрос продолжался около часа, при этом Юмашевой задавали "абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы". Позже ей было предложено продолжить разговор в "неформальной обстановке".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В Госдуме обсудят ответ США на инцидент с депутатом Юмашевой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал подобное отношение к гражданам РФ недопустимым. Юмашева, которая возглавляет группу дружбы с конгрессом США, многое сделала для того, чтобы отношения в это непростое время между парламентами развивались, подчеркнул спикер ГД. "К чему эти допросы? - удивился Володин. - И почему в этой ситуации присутствовало ФБР? На эти вопросы мы хотели бы получить ответ".

Громкая тема обсуждалась на заседании Совета Госдумы. Поездки в Штаты временно приостановлены, но депутаты "никоим образом не сворачивают работу в области парламентской дипломатии с США", подчеркнул по итогам дискуссии председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он сообщил, что руководство нижней палаты направит обращение руководству конгресса США с призывом дать оценку инциденту с депутатом. "Мы ждем в том или ином формате извинений от американской стороны", - заявил парламентарий.

Пока ответ ожидается, депутаты "свернули визиты" в США, которые были запланированы на ближайшее время.

Госдума направит обращение руководству конгресса США с призывом дать оценку инциденту

Однако командировки приостанавливаются именно временно - в ходе последующих визитов депутаты хотят иметь "дипломатическое прикрытие". Международный комитет ГД обратился к послу Анатолию Антонову с просьбой, чтобы дипломаты встречали депутатов во время их предстоящих командировок в Штаты. Такая же система должна действовать и при пересадке депутата в аэропорту в США, считает Леонид Слуцкий. "Нам надо быть аккуратнее в плане того, что предупреждать, что будет пересадка с рейса такого-то из Москвы на рейс такой-то на Сан-Франциско, и просьба встретить, проводить и оказать соответствующее содействие", - заявил он.

Сама Инга Юмашева назвала свой допрос в Нью-Йорке отражением состояния российско-американских отношений. Она напомнила о невыдаче виз российской делегации для поездки на Генассамблею ООН. Кроме того, сотрудники МИД не получили визы, чтобы отправиться на форум "Диалог Форт-Росс". Все это "звенья одной цепи", считает депутат. Однако Юмашева призвала разделять настроения американских граждан и отдельно взятых политиков. И подтвердила, что диалог со здравыми политическими силами США будет продолжен.

На всякий случай

Как подчеркнул советник Федеральной палаты адвокатов Всеволод Сазонов, российских граждан достаточно задерживают в аэропортах иностранных государств. Поэтому надо быть готовым проявить выдержку, спокойствие и юридическую подкованность. Во въезде в чужую страну могут отказать, например, если цель поездки не соответствует заявленной. "В таком случае у гражданина могут аннулировать визу и отправить его обратно на родину", - подчеркивает советник Федеральной палаты адвокатов. Поэтому, если у вас туристическая виза, не стоит в ответ на вопрос пограничника говорить, что приехали на бизнес-конференцию или искать работу.

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Но, пожалуй, самое распространенное нарушение - ввоз и вывоз каких-то запрещенных товаров, необязательно чего-то криминального, где-то есть ограничения на какие-то продукты питания, где-то на лекарства и т.д. Недостоверное или неполное декларирование товаров тоже может стать поводом для неприятностей.

"Задержать в аэропорту иностранного государства могут также по иным основаниям. Время задержания на границе за рубежом регламентируется местным законодательством, - рассказывает Всеволод Сазонов. - При выезде за пределы Российской Федерации желательно встать на учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении, чтобы оставить свои контактные данные и информацию о том, с кем из ваших родственников можно связаться. В случае экстренной ситуации вам смогут оперативно помочь".

По его словам, если вас задерживают в аэропорту и просят куда-то пройти, следует соблюдать следующие рекомендации: в первую очередь не оказывать сопротивления, вести себя вежливо и корректно. При этом следует попросить сотрудника предъявить удостоверение, записать или сфотографировать на телефон данные сотрудника и сразу отправить лицу, которому вы доверяете. "Необходимо выяснить у сотрудника причины и цели обращения к вам или вашего задержания. Попросить пройти в отдельную комнату может только пограничник, для этого у него должны быть соответствующие основания", - подчеркивает эксперт.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
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После надо позвонить в посольство России в той стране, где происходит задержание.

Советник Федеральной палаты адвокатов советует не подписывать никаких документов на иностранном языке в отсутствие переводчика или адвоката.

"В соответствии с Европейской конвенцией о защите прав и свобод человека 1950 г. у вас есть право связаться с Консулом или представителем Посольства РФ, а также право на предоставление переводчика, - советует Всеволод Сазонов. - Не отказывайтесь давать объяснения, но сообщите, что сделаете это сразу же, как только к вам подъедет адвокат или иной представитель и переводчик. Не пытайтесь разрядить обстановку, любые шутки и странное поведение могут иметь негативные последствия и свидетельствовать о том, что вы что-то скрываете".

Тем более не стоит шутить глупо, вроде "у меня в портфеле бомба", "где можно выгодно продать наркотики" и т.д. Правоохранители - что наши, что зарубежные - таких шуток не понимают, реакция будет жесткой.

Еще совет от юриста: следить в такой ситуации за своими вещами. "Если же поступает предложение продолжить беседу в неформальной обстановке, вы имеете право отказаться от дачи объяснений и связаться с посольством", - утверждает эксперт.

Подготовил Владислав Куликов

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