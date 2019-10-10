Госдума намерена решить жилищную проблему сирот

В конце сентября глава нижней палаты уже говорил о необходимости решить эту проблему в ходе общения депутатов с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым.

По словам спикера, практически во всех регионах есть "большое количество судебных решений, стоимость которых - десятки миллиардов, по обеспечению жильем детей-сирот". Регионы не решат эту проблему самостоятельно, констатировал глава нижней палаты.

Ответ на данный вопрос "откладывать вновь в долгий ящик нельзя, потому что это касается десятков тысяч детей-сирот", подчеркнул Вячеслав Володин.

Депутат от КПРФ Сергей Шаргунов на пленарном заседании обратил внимание на актуальность проблемы. По его словам, речь идет о целой армии сирот, которые остались без крыши над головой и без надежды. По его словам, их 270 тысяч по стране.

- Мы с вами представляем власть и несем ответственность за решение этих вопросов,- отреагировал Вячеслав Володин.

Он предложил проконсультироваться по этой теме с Министерством экономического развития, чтобы выяснить, "сможем ли мы обеспечить нуждающихся или нужны дополнительные решения".

Спикер призвал в рамках рабочей группы всесторонне обсудить ситуацию с кабмином и затем доложить, какие решения можно принять ко второму чтению нового бюджета. Данную работу мог бы возглавить первый вице-спикер Александр Жуков, считает Володин.