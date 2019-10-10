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10.10.2019 14:22
Рубрика: В мире

Готов ли Китай прекратить торговую войну с США

Текст: Александр Гасюк
Мировые рынки замерли в ожидании итогов нового раунда торгово-экономических консультаций США-КНР, стартовавших 10 октября в Вашингтоне. От исхода двухдневных переговоров, в которых с китайской стороны участвует вице-премьер Лю Хэ, а с американской - глава минфина США Стивен Мнучин и торгпред Роберт Лайтхайзер, зависит, удастся ли сторонам избежать дальнейшей эскалации торговой войны и новых ударов по глобальной экономике.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сам факт первой встречи высокопоставленных представителей США и КНР в Вашингтоне после недавнего обмена чувствительными ударами - с сентября Штаты на 15 процентов повысили пошлины на товары из Китая объемом 300 млрд. долларов, а Пекин ответил введением десятипроцентных дополнительных тарифов на американскую продукцию объемом 75 млрд долларов, приберегая вторую часть ответных мер на декабрь - стал поводом для многочисленных утечек о переговорных позициях сторон в СМИ.

США планируют заключить валютное соглашение с Китаем

По данным агентства Reuters, Вашингтон всерьез рассматривает возможность заключить валютное соглашение с Пекином. Подробности данного предложения не раскрываются, но, вероятно, речь об обязательствах китайцев по недопущению девальвации юаня как эффективного средства стимулирования экспорта из Поднебесной. Если компромисс по данному вопросу будет найден, то Вашингтон якобы расценит это как первый шаг к выработке всеобъемлющей торговой сделки, предметом которой среди прочего станет интеллектуальная собственность и передача технологий.

В свою очередь, Bloombeg сообщает, что Пекин готов согласиться на "ограниченную сделку", которая будет предусматривать "заморозку" США дальнейшего повышения тарифов на импорт товаров из КНР в ответ на закупку дополнительных объемов Китаем американской сельхозпродукции.

США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп добился именно этого от другого ведущего торгового партнера Вашингтона - Евросоюза. После прошлогодних угроз Трампа ввести 25-процентные пошлины на импортируемые в Америку немецкие автомобили, ЕС вынужденно согласился закупать больше американских соевых бобов, а также СПГ.

Анализ публикаций в официальных китайских СМИ также указывает на готовность Пекина к компромиссу в торговом споре с США. "Не важно, сколько препятствий стоит на пути. Я надеюсь, что обе стороны используют эту возможность для взаимовыгодного исхода. Обе команды переговорщиков должны быть гибкими в ходе консультаций с тем, чтобы выработать относительно всеобъемлющее решение", - цитирует газета "Жэньминь Жибао" профессора университета международного бизнеса и экономики в Пекине Янга Вэйонга.

Кстати

В начале текущей недели США ввели новые визовые и экономические санкции против Китая. Формально заявленная госдепом причина перехода к открытому визовому давлению на Пекин - якобы имеющее место нарушение властями КНР прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В Пекине категорически отрицают свою причастность к нарушению прав человека и уже призвали готовиться к ответным мерам китайской стороны. Аналитики отмечают, что сознательная эскалация Вашингтоном напряженности в отношениях США-КНР лишь подрывает шансы достижения компромисса в текущем торгово-экономическом споре между двумя ведущими экономиками мира.

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