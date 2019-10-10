ИРИ придумал, чем занять россиян при переходе на "четырехдневку"

Чтобы граждане действительно посвящали освободившееся время приобретению новых знаний умений и навыков, предлагается придумать набор стимулов, а кроме того, предусмотреть поддержку отечественный компаний, развивающих сервисы онлайн-образования в рамках программы "Цифровая экономика". Инициативы направлены вице-премьеру Максиму Акимову, сообщил "РГ" представитель ИРИ.

"Сейчас в России прорабатывается перспектива перехода на четырехдневную рабочую неделю. В случае утверждения этого проекта, чтобы отечественная экономика оставалась конкурентоспособной, а россияне - востребованными на рынке труда, мы предлагаем обозначить "пятый день" - днем самообразования" , - рассказал "РГ' гендиректор ИРИ Сергей Петров.

Речь идет об образовании в онлайн-формате, поскольку это удобно, уточнил он.

По словам Петрова, чтобы граждане могли проходить обучающие курсы на отечественных платформах, нужно обеспечить конкурентоспособность российскому рынку EdTech-стартапов.

"Этот сегмент активно развивается последние годы, и, тем не менее, пока не занимает и десятка процентов из $160 миллиардов мирового объема рынка услуг онлайн-образования, - отметил Петров. - Для помощи наших разработчиков мы предлагаем программу "EdTech: реновация для образования" с условиями оказания комплексной господдержки, включая поддержку выхода на международный уровень".

"День самообразования" предлагается закрепить в проектной документации по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

"День самообразования" можно сравнить с "библиотечным днем", право на который было ранее у научных сотрудников, говорят в ИРИ. Предоставление библиотечного дня, как правило, предусматривалось при заключении трудового договора. Этот день был посвящен работе с монографиями, первоисточниками.

"Цель нашей инициативы в том, чтобы на этапе обсуждения внести предложения и у разработчиков была возможность на этапе формирования продумать эффективное наполнение свободного дня, который появится у граждан после перехода на четырехдневную рабочую неделю", - резюмировал Сергей Петров.

О возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в июне заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, технологический прогресс способствует сокращению рабочего времени. Именно по этой причине в будущем четырехдневка может иметь реальные перспективы. Проработать идею поручено Минтруду.