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10.10.2019 14:23
Рубрика: Экономика

ИРИ придумал, чем занять россиян при переходе на "четырехдневку"

Текст: Юлия Кривошапко
При переходе на четырехдневную рабочую неделю освободившийся пятый день россияне должны тратить на самообразование, считают в Институте развития интернета.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Чтобы граждане действительно посвящали освободившееся время приобретению новых знаний умений и навыков, предлагается придумать набор стимулов, а кроме того, предусмотреть поддержку отечественный компаний, развивающих сервисы онлайн-образования в рамках программы "Цифровая экономика". Инициативы направлены вице-премьеру Максиму Акимову, сообщил "РГ" представитель ИРИ.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Сейчас в России прорабатывается перспектива перехода на четырехдневную рабочую неделю. В случае утверждения этого проекта, чтобы отечественная экономика оставалась конкурентоспособной, а россияне - востребованными на рынке труда, мы предлагаем обозначить "пятый день" - днем самообразования" , - рассказал "РГ' гендиректор ИРИ Сергей Петров.

Речь идет об образовании в онлайн-формате, поскольку это удобно, уточнил он.

По словам Петрова, чтобы граждане могли проходить обучающие курсы на отечественных платформах, нужно обеспечить конкурентоспособность российскому рынку EdTech-стартапов.

"Этот сегмент активно развивается последние годы, и, тем не менее, пока не занимает и десятка процентов из $160 миллиардов мирового объема рынка услуг онлайн-образования, - отметил Петров. - Для помощи наших разработчиков мы предлагаем программу "EdTech: реновация для образования" с условиями оказания комплексной господдержки, включая поддержку выхода на международный уровень".

"День самообразования" предлагается закрепить в проектной документации по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

"День самообразования" можно сравнить с "библиотечным днем", право на который было ранее у научных сотрудников, говорят в ИРИ. Предоставление библиотечного дня, как правило, предусматривалось при заключении трудового договора. Этот день был посвящен работе с монографиями, первоисточниками.

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"Цель нашей инициативы в том, чтобы на этапе обсуждения внести предложения и у разработчиков была возможность на этапе формирования продумать эффективное наполнение свободного дня, который появится у граждан после перехода на четырехдневную рабочую неделю", - резюмировал Сергей Петров.

О возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю в июне заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, технологический прогресс способствует сокращению рабочего времени. Именно по этой причине в будущем четырехдневка может иметь реальные перспективы. Проработать идею поручено Минтруду.

Экономика Работа Охрана труда Переход на четырехдневную рабочую неделю
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