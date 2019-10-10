Kia Seltos начал бить рекорды продаж

Новинка бренда Kia - кроссовер Seltos - оправдывает щедро розданные ему авансы. Как сообщает пресс-служба корейской компании, этому SUV удалось установить рекорд по числу предзаказов на растущем индийском рынке.

Официальные продажи модели начались 22 августа, и за прошедшие полтора месяца местные автолюбители отправили дилерам свыше 40 тысяч заявок на покупку машины. Такого ажиотажа в Индии, где всегда бодро раскупают недорогие компактные "паркетники", прежде еще не было.

Компания приводит еще несколько показательных цифр. Уже в стартовый день продаж индийцы оставили более 6 тысяч предзаказов. За сентябрь клиентам передали 7 754 кроссовера. А общая доля Seltos в первый же полный месяц продаж составила 8,6% сегмента SUV на местном рынке.

Шутка ли, индийскому подразделению Kia пришлось задуматься о создании дополнительных производственных мощностей на заводе в штате Андра Прадеш. А вот с дилерской сетью в стране у Kia уже все хорошо - 265 автосалонов в 160 городах. Собственно, это и стало одним из определяющих факторов успеха.

Отметим, что индийский вариант Seltos слегка отличается от китайского и корейского. В частности, он компактнее - 4 315 мм в длину. Это на 60 мм короче, чем у глобальной версии. В салоне, понятно, правосторонняя компоновка. А тачскрин мультимедийной системы объединен общей панелью с экраном "приборки", а не вынесен отдельно на торпедо, как в стандартном дизайне. В дорогих комплектациях диагональ обоих мониторов достигает 10,25 дюйма.

В Индии Seltos представлен с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,5 литра, а также с турбированными бензиновыми и дизельными двигателями объемом 1,4 и 1,5 литра соответственно. Полного привода для кроссовера не предусмотрено ни в одной из комплектаций. Доступные коробки передач: 5-ступенчатая "механика", 6-скоростной "автомат" и преселективный "робот".

Любопытно, что базовая версия Hyundai Creta в Индии немногим дороже, чем Kia Seltos - 1 000 000 и 969 000 рупий соответственно. Правда, в других комплектациях новинка Kia подороже.

До российского рынка модель доберется в 2020 году. Официальной информации по ценам и комплектациям нет, но, известно, что это будет глобальная версия корейского производства.