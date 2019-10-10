Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

В ходе проверки НИИ детской онкологии и гематологии Национального исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина комиссия Минздрава выявила серьезные нарушения. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила глава комиссии Елена Байбарина.

"Все врачи комиссии детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода нового директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения", - сказала Байбарина.

Она пояснила, что претензии у комиссии возникли к используемым в центре протоколам лечения. "Люди, которые работали там, использовали инновационные протоколы, по которым доказано, что они неэффективны", - отметила глава комиссии.

Прокомментировала Байбарина и требование врачей центра об увольнении директора НИИ детской онкологии и гематологии Светланы Варфаломеевой. "Комиссия не нашла для этого ни малейшего основания. Мы, наоборот, рекомендуем директору исследовательского центра поддержать ее деятельность", - сказала она.

Напомним, группа врачей из НИИ записала 30 сентября видеообращение, обвинив в нем руководство в сокращении зарплат и травле. На данный момент подано восемь заявлений об увольнении. Из них подписана половина. На месте ушедших специалистов уже трудятся другие медики. Для разбирательства в ситуации и была создана комиссия Минздрава.