Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Новости

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев 14:25
Чем привлекают гостей в белорусских агроусадьбах 14:19
Путин прибыл в Нижний Новгород 14:17
"Сотрудница собеса" украла у 92-летней петербурженки 130 тысяч рублей 14:15
Lada 4x4 и Vesta набирают популярность за границей 14:05
ЛНР: Разведение сторон в районе Золотого снова сорвано 14:03
Российские пассажиры назвали самые "храпящие" поезда 14:03
В Кузбассе бродячий пес откусил мальчику пальцы 14:00
Летевшие в Екатеринбург самолеты приземлились в соседних городах 14:00
В Ставрополье хозяину магазина грозит штраф за игрушечного бен Ладена 13:57
Зеленский: Публикация переговоров с Трампом "немного подрывает" отношения с США 13:56
Турагентов могут обязать предупреждать о зарубежной угрозе 13:51
В Крыму задержан подозреваемый в подготовке теракта экстремист 13:45
В МИД РФ назвали нереалистичным обсуждение Крыма в "нормандском формате" 13:44
В Тюменской области учитель ОБЖ поколотил учеников 13:36
Путин произвел назначения в своей администрации 13:33
В Севастополе ФСБ изъяла у "черных копателей" арсенал оружия 13:31
Пожнадзор выявил более 400 нарушений в детских палаточных лагерях РФ 13:25
В Ростове неизвестные зарезали женщину на улице 13:22
В Уфе из-за курящего пассажира экстренно сел самолет 13:19
Белорусский электробус Vitovt получил прописку в Ташкенте 13:09
В челябинском зоопарке посетители едва не убили уссурийскую харзу 13:07
В Норильске организаторов ячейки "ИГ" осудили на девять лет 13:07
BMW отзывает на сервис почти все автомобили, выпущенные с 2018 года 13:00
В Башкирии началась проверка разлива промстоков после ЧП на заводе 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 13:55
Рубрика: Общество

Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Текст: Иван Пышечкин
В ходе проверки НИИ детской онкологии и гематологии Национального исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина комиссия Минздрава выявила серьезные нарушения. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила глава комиссии Елена Байбарина.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

"Все врачи комиссии детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода нового директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения", - сказала Байбарина.

В онкоцентре Блохина озвучили размер зарплат врачей

Она пояснила, что претензии у комиссии возникли к используемым в центре протоколам лечения. "Люди, которые работали там, использовали инновационные протоколы, по которым доказано, что они неэффективны", - отметила глава комиссии.

Прокомментировала Байбарина и требование врачей центра об увольнении директора НИИ детской онкологии и гематологии Светланы Варфаломеевой. "Комиссия не нашла для этого ни малейшего основания. Мы, наоборот, рекомендуем директору исследовательского центра поддержать ее деятельность", - сказала она.

Напомним, группа врачей из НИИ записала 30 сентября видеообращение, обвинив в нем руководство в сокращении зарплат и травле. На данный момент подано восемь заявлений об увольнении. Из них подписана половина. На месте ушедших специалистов уже трудятся другие медики. Для разбирательства в ситуации и была создана комиссия Минздрава.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин произвел назначения в своей администрации
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Лавров: РФ не допустит пересмотра предыдущих решений "нормандской четверки"
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей