Лавров: Необходимо добиваться завязывания диалога между Турцией и Сирией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 10 октября, что Россия понимает озабоченности Анкары, но они должны быть урегулированы с учетом интересов Дамаска. Об этом он сказал журналистам в Ашхабаде, где находится с визитом.

"Мы заинтересованы в скорейшем успокоении ситуации, прежде всего, на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской республики", - подчеркнул министр.

"Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон", - заявил он.

Он пояснил, что Россия "с самого начала кризиса в Сирии привлекала внимание к тому, что понимает законную озабоченность Турецкой Республики безопасностью своих границ. Одновременно мы всячески подчеркивали необходимость урегулировать эти озабоченности в рамках договоренностей, которые существуют между Дамаском и Анкарой, так называемого Аданского соглашения 1998 года. К сожалению, эффективная реализация этого соглашения, которое предполагало совместные усилия по пресечению террористических акций на границе Турции и Сирии, было осложнено действиями американцев и возглавляемой ими коалиции на восточном берегу Евфрата".

Кроме того, он отметил, что Россия и Турция поддерживают связь друг с другом. "У нас есть канал регулярной связи между военными", - сказал глава МИД РФ.

Таким образом, главный интерес Москвы сегодня - чтобы проводимая Турцией операция "Источник мира" по созданию зоны безопасности на севере Сирии от Евфрата до Ирака, нацеленная на борьбу с курдскими вооруженными формированиями, послужила восстановлению территориальной целостности Сирии и налаживанию контактов между Анкарой и Дамаском.