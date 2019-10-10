Лавров обсудил с президентом Ирака операцию Турции в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обменялся мнениями с президентом Ирака Бархамом Салехом по операции турецких военных в Сирии.

"Выражено общее мнение о необходимости достижения прочной и долгосрочной стабилизации положения на восточном берегу реки Евфрат на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР через завязывание диалога между Дамаском и Анкарой, а также между сирийскими властями и представителями сирийских курдов", - говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Москва и Багдад готовы содействовать указанным контактам. Стороны в дальнейшем будут координировать свои подходы по ситуации в Сирии.