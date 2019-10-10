Лукашенко прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ

Накануне заседания Совета глав государств Содружества, который открывается в Ашхабаде 11 октября, в столицу Туркменистана в четверг прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Как уже информировал "СОЮЗ", в повестку дня саммита СНГ входят вопросы, касающиеся "развития взаимодействия в интеграционном объединении, включая сферу стратегического экономического сотрудничества, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом".

Ожидается также, что лидеры государств примут Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как сообщил источник Исполкома СНГ в белорусской столице, ранее в Ашхабаде прошло заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества, которые, в том числе, одобрили проекты ряда решений для последующего рассмотрения на уровне глав государств. Кроме того, министры утвердили и программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами.

По информации Исполкома, на заседании Совета глав государств СНГ в пятницу будут рассмотрены восемь проектов документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества и внешнеполитического партнерства, обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам. Включен в рабочую повестку саммита и вопрос о председательстве в Содружестве в 2020 году. Планируется, что от Туркменистана пост председателя перейдет Узбекистану, а сопредседательствовать будут Беларусь и Туркменистан.

В широком формате на Совете глав государств предполагается рассмотреть и проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве, которая разработана с учетом происходящих процессов цифровизации. Как уже сообщалось, ее инициатива была выдвинута главой Туркменистана и, по словам руководителя Исполкома СНГ Сергея Лебедева, "сразу же получила поддержку всех государств".

Кроме того, в повестку ашхабадской встречи на высшем уровне включены такие документы, как конвенция о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств СНГ, соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы.

Белорусский руководитель на полях саммита проведет серию переговоров со своими зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества, сообщил источник в его администрации. Уже стало известно и о готовящейся встрече Александра Лукашенко с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. "Будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития и углубления отношений между двумя странами", - заявил в Ашхабаде глава МИД Беларуси Владимир Макей, выразив в очередной раз уверенность в том, что "во время встречи и дальнейших контактов удастся найти развязки тех спорных нюансов, которые, к сожалению, существуют" между двумя странами.