Лукашенко примет участие в саммите СНГ в Туркменистане

Для участия в заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане в столицу этой среднеазиатской республики с двухдневным рабочих визитом 10 октября отправляется президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В повестку дня саммита, уточняет источник в администрации главы государства, входят вопросы, касающиеся развития взаимодействия в интеграционном объединении, включая сферу стратегического экономического сотрудничества, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

На саммите ожидается принятие обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В Ашхабаде у Лукашенко предстоит и серия переговоров со своими зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества.

Кстати, как ранее информировал посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый, республика рассчитывает увеличить свое присутствие на рынке своего партнера по СНГ. По словам дипломата, только по итогам восьми месяцев текущего года товарооборот между странами составил $15,4 млн. Он уточнил, что в числе экспортируемых товаров - лекарственные средства, продукты питания, этиловый спирт, есть большой спрос и на грузовики МАЗ, тракторы. Белорусская продукция, по его словам, продается не только через существующий торговый дом в Ашхабаде, но и по другим прямым договорам с импортерами.

Посольство РБ, добавил дипломат, готово рассматривать и предложения по импорту туркменской продукции, а также работает над наращиванием поставок белорусской продукции на рынок Туркменистана.