Lunaz задорого превращает классику автопрома в электрокары

Компания Lunaz, в которой работают инженеры из гоночной команды Renault F1, Ferrari, Ford, Jaguar, Aston Martin, Volkswagen и McLaren, занимается переводом классики автопрома на электротягу. Первым "пациентом" стал Jaguar XK120, который проходит финальный цикл испытаний.

Сначала автомобили оценивают, как рассказывают в компании, буквально до миллиметра, создаётся их 3D-модель, на базе которой проектируется силовая установка. Затем приступают к реставрации кузова и интерьера. Лючок бензобака оставляют на месте, но вместо горловины там красуется порт под зарядный кабель. Соответствующим образом адаптируется панель приборов.

Конструкция силовой установки и подробности о ней держатся в секрете. В Lunaz говорят, что компоненты соответствуют самым высоким требованиям мирового автопрома. Известно, что в движение Jaguar XK120 приводится парой электромоторов, суммарная отдача которых составляет 375 л.с., а крутящий момент достигает 700 Нм. Ёмкость аккумулятора - 80 кВт*ч.

Фото: Lunaz.

Для каждого автомобиля параметры электромоторов и батарей подбираются индивидуально. Например, более тяжёлому Rolls-Royce Phantom V положен аккумулятор на 120 кВт*ч.

"Инженеры Lunaz разрабатывают наиболее подходящее для каждого автомобиля решение, учитывая характер машины и желаемую динамику", - отметили в компании.

На завершающей стадии - создание Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Cloud, которые присоединятся к Jaguar XK120 и пройдут полный цикл испытаний. Сделать заказ на переоборудование своего ретрокара в Lunaz можно будет с ноября 2019 года, но стоит учесть, что это недешёвое удовольствие. Например, "джаг" оценивается в 350 000 фунтов стерлингов (почти 27 960 000 рублей по курсу на 10 октября 2019 года).

Основал компанию Дэвид Лоренц, который назвал её в честь своего первого ребёнка - дочери Луны.

"Я хотел, чтобы Jaguar 1953 года был моим повседневным автомобилем. Lunaz берёт машину, ставшую классикой, историей, эпохой, и даёт ей в буквальном смысле новую жизнь, - рассказывает Лоренц. - Для Луны, моей дочери, настоящей трагедией будет не получить на 18-летие авто, подобное Mercedes-Benz 190SL. И если бы Lunaz не возникла, то многих бы ждала такая суровая реальность".