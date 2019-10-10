МИД Беларуси прокомментировал отношения с Ашхабадом

Уверенность в возможности нахождения развязок "по спорным нюансам в отношениях с Туркменистаном" высказал 10 октября глава внешнеполитического ведомства РБ, отвечая на вопрос БЕЛТА. Владимир Макей подтвердил, что на полях саммита СНГ 11 октября в Ашхабаде ожидается отдельная встреча Александра Лукашенко с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

На ней, пояснил министр, "будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития и углубления отношений между двумя странами. Не секрет, что существуют определенные спорные моменты в наших отношениях. Но я убежден, что во время встречи и дальнейших контактов нам удастся найти развязки тех нюансов, которые, к сожалению, существуют".

Белорусская сторона, по словам высокопоставленного дипломата, настроена на тесное дальнейшее развитие сотрудничества с Ашхабадом. Что же касается вариантов решения спорных моментов, то министр предложил подождать предстоящей встречи лидеров двух стран. Вместе с тем, он дал понять, что существует формат нахождения компромисса. "Действительно, есть понимание того, как мы могли бы развязать этот гордиев узел", - резюмировал министр.