МИД назвал грубой провокацией публикацию о российском спецназе в Норвегии

Публикация интернет-портала Aldrimer о действиях российского спецназа на территории Норвегии является провокацией. Об этом заявили на Смоленской площади.

Материал нацелен на обоснование необходимости наращивать военный потенциал в стране с привлечением сил США и НАТО.

"Цель этой публикации состоит в насаждении образа врага в лице России, запугивании норвежской аудитории мнимой "российской угрозой" и, как следствие, обосновании необходимости наращивания военного потенциала в северных регионах Норвегии, в том числе с привлечением сил НАТО и США", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, на который ссылается ТАСС.

Российские дипломаты указали, что информационный ресурс Aldrimer отличают одиозные статьи и недостоверные материалы со ссылками на утечки из норвежских спецслужб и вооруженных сил.