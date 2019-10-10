Минский стадион "Динамо" вошел в топ-15 крупных футбольных арен СНГ

Главная спортивная арена Беларуси, которая признана и центральной ареной баталий кожаного мяча, стадион "Динамо" в Минске попал в топ-15 самых больших и вместительных футбольных арен в странах СНГ. Российское аналитическое агентство "ТурСтат" провело этот аранжир среди сборных - участниц отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Лидирует в этом конкурсе московский стадион "Лужники" (81 тысяча зрителей). Далее идут "Олимпийский" в Киеве (70 тысяч), Олимпийский стадион в Баку (69 тысяч), арена "Санкт-Петербург" (68 тысяч), стадион им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тысяч), "Раздан" в Ереване (54 тысячи).

Входит в рейтинг и стадион "Нижний Новгород" (45 тысяч) и "Мордовия Арена" в Саранске (44 тысяч), "Металлист" в Харькове (40 тысяч), "Калининград" (35 тысяч), "Арена Львов" (35 тысяч), "Астана-Арена" в Нур-Султане (30 тысяч), "Динамо" в Минске (22 тысячи), стадион "Баксель Арена" в Баку (15 тысяч) и "Зимбру" в Кишиневе (10 тысяч).