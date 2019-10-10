НАН Беларуси и МГУ заключили соглашение о сотрудничестве

В Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова состоялось открытие Первого Форума Ассоциации вузов России и Беларуси, Дней Дружбы МГУ и БГУ, а также II Межуниверситетского Форума Союзного государства "Образование и наука в БГУ и МГУ: традиции и перспективы". Приветствие участникам направил Посол Беларуси в России Владимир Семашко.

В открытии форумов приняли участие Временный Поверенный в делах Беларуси в России Вадим Сенюта, старший советник, начальник Делового и культурного комплекса Посольства Василий Черник, а также делегация руководителей и ученых ведущих вузов Беларуси во главе с ректором БГУ Андреем Королем и делегация НАН Беларуси во главе с Первым заместителем Председателя Президиума Сергеем Чижиком.

Представители МГУ им. Ломоносова и Национальной Академии наук Беларуси подписали Соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте Посольства Беларуси в России.

Мероприятия Первого Форума Ассоциации вузов России и Беларуси направлены на развитие всестороннего сотрудничества и укрепление белорусско-российских интеграционных процессов, отметили организаторы.