10 октября на площадке МГУ открывается Первый Форум Ассоциации вузов России и Беларуси

Зал Ученого совета Интеллектуального центра - Фундаментальной библиотеки МГУ еще ни разу не принимал одновременно такого количества ректоров ведущих российских и белорусских университетов - для участия в Первом Форуме Ассоциации вузов Беларуси и России в Москву приглашены более 20 руководителей ведущих высших учебных заведений двух стран.

В МГУ для участия в форуме приехали более 20 руководителей ведущих высших учебных заведений двух стран. Роман Щербенков

В списке участников - ректоры Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Белорусского государственного университета (БГУ), Санкт-Петербургского электротехнического университета "ЛЭТИ", Белорусского университета информатики и радиоэлектроники, Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна, Белорусского технологического университета, Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины, Санкт-Петербургского экономического университета, Витебского технологического университета, Волгоградского аграрного университета, а также Белорусско-Российского университета в Могилеве - пока единственного союзного …

Ожидается, что пленарное заседание откроют докладами два ректора - МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и его коллега ректор БГУ Андрей Король. Помимо руководства главными университетами своих стран они оба возглавляют сообщества ректоров вузов: Виктор Садовничий - президент Российского Союза ректоров, а Андрей Король - и.о. Председателя Республиканского Совета ректоров учреждений высшего образования Республики Беларусь.

Официальная тема первого в истории Союзного государства Форума Ассоциации вузов России и Беларуси заявлена так: " Наука и образование в условиях больших вызовов современности". По составу участников и глубине заявленных тем это тянет даже не на форум, на настоящий научный конгресс!

Сама же Декларация, учреждающая Ассоциацию вузов Беларуси и России, была подписана в июле этого года на пленарном заседании VI Форума регионов в Санкт-Петербурге в присутствии главы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и главы Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича.

Заметим, что Первый Форум Ассоциации вузов - это самое статусное, но лишь одно из мероприятий, которые проходят в эти дни на площадке МГУ и направлены на развитие и укрепление вузовского и академического взаимодействия между ведущими учебными и научными центрами Беларуси и России. В частности, сегодня, 10 октября, состоится открытие очередного Дня дружбы МГУ и БГУ - его учредили в прошлом году.

По составу участников и глубине заявленных тем это тянет даже не на форум, на настоящий научный конгресс!

Также во второй половине дня ожидается торжественное подписание Договора о сотрудничестве МГУ имени М.В. Ломоносова и Национальной академии наук Беларуси - заявлено участие Президента Российской академии наук, академика РАН Александра Сергеева и его коллеги, заместителя председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, академика НАН Сергея Чижика. Тем временем в Шуваловском учебном корпусе МГУ параллельно пройдет Второй межуниверситетский форум Союзного государства на тему "Образование и наука в МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы". С научными докладами к участию в дискуссии приглашены деканы ведущих факультетов обоих университетов, в частности, факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, прикладной математики и информатики БГУ, механико-математических, физических, химических, биологических, исторических, философских, филологических и других факультетов двух вузов. Планируется обсудить вектор сотрудничества Беларуси и России в разработке передовых биомедицинских клеточных продуктов, взаимодействие ученых в области прикладной математики и информатики, современные биотехнологические подходы к сохранению генофонда растительных объектов, проблемные вопросы развития военной истории и научное сотрудничество, а также ход создания единого гуманитарного пространства в образовательной сфере России и Беларуси…

Одной из тем станет обмен опытом открытия совместной магистратуры "История белорусской диаспоры" в МГУ и БГУ. Уже не первый год на историческом факультете МГУ идет подготовка студентов по научному направлению "История Беларуси и белорусской диаспоры", ведется преподавание белорусского языка, что по-настоящему уникально. Новая и пока не имеющая аналогов программа заработала в сентябре этого года на базе исторических факультетов двух ведущих университетов Беларуси и России. Ее выпускники впервые в истории межуниверситетского сотрудничества Союзного государства получат сразу два диплома о высшем образовании - МГУ и БГУ. Меморандум об учреждении совместных магистерских программ двух университетов был подписан осенью 2018 года ректором Московского государственного университета академиком Виктором Садовничим и ректором Белорусского государственного университета профессором Андреем Королем.

Стороны обменяются опытом открытия совместной магистратуры на истфаках МГУ и БГУ

В целом, сотрудничество двух ведущих университетов Беларуси и России продолжается уже многие годы. Оно базируется на общей истории, научных школах, теперь уже и на совместных образовательных программах. Этот опыт, несомненно, полезен и не может не быть востребован в рамках деятельности Ассоциации вузов Беларуси и России.

Ожидается, что представительный форум откроет ректор МГУ академик Виктор Садовничий. Фото: Сергей Куксин

Тем временем

9 октября на историческом факультете МГУ прошел очный этап V Международного российско-белорусского конкурса студенческих научных работ по истории "Общий путь к Великой Победе. Подвиг народов бессмертен".

В первом - заочном - этапе конкурса принимали участие десятки студентов-гуманитариев из ведущих вузов Беларуси и России. В финал в итоге вышли десять человек: по пять от каждой страны. Согласно Положению о конкурсе работы могли быть выполнены как на русском, так и на белорусском языке.

В состав жюри, которому и надлежало определить победителя, вошли декан исторического факультета БГУ профессор Александр Кохановский и и.о. декана исторического факультета МГУ академик РАО Лев Белоусов, председатель Национально-культурной автономии белорусов России профессор Сергей Кандыбович, а также известные ученые и научные сотрудники практически всех кафедр исторических факультетов двух университетов.

Работы, с которыми выступили студенты, представляли самый широкий спектр научных исследований. Так, четверокурсник истфака БГУ Максим Веремейчик выступил с работой "Ржевская битва: боевые действия на ржевско-вяземском плацдарме (январь 1942 - март 1943 гг.)", а второкурсник магистерской программы истфака МГУ Андрей Левандовский предложил свое видение "Образа Сахалинской каторги (1858-1906 гг.) в официальных и неофициальных источниках". "Экономической политике оккупационных властей на территории Беларуси в период Великой Отечественной войны" была посвящена работа третьекурсника истфака БГУ Кирилла Платонова, а студентка факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Татьяна Колпакова исследовала "Хронологию гляденовской керамики на памятниках Мулянского поречья".

Имена победителей V Международного российско-белорусского конкурса студенческих научных работ по истории назовут уже сегодня. Им будут вручены дипломы и специальные премии Федеральной национально-культурной автономии белорусов России: российскому студенту - за лучшую работу по истории Беларуси, белорусскому студенту - за лучшую работу по истории России, а также в номинации "За лучшую работу по российско-белорусской истории".