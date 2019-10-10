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Назван самый мощный Android-смартфон. В России он стоит 60 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
10.10.2019,  
15:55
Смартфон Vivo NEX 3. Фото: Владимир Болотин/РГ Смартфон Vivo NEX 3. Фото: Владимир Болотин/РГ
Смартфон Vivo NEX 3. Фото: Владимир Болотин/РГ

Бенчмарк AnTuTu выкатил новый рейтинг самых производительных смартфонов сентября. Речь идет о моделях, доступных в Китае, однако многие из них доступны российским покупателям.

Смартфон Vivo NEX 3. Фото: Владимир Болотин/РГ

Чуть позднее выйдет "глобальная" версия рейтинга, которая может отличаться от китайской. Сейчас же лидером стал Vivo NEX 3 5G (короткий обзор устройства), который набрал более 483 тысяч баллов.

В пятерку наиболее мощных смартфонов на Android также вошли vivo IQOO Pro 5G, Asus ROG Phone 2, Xiaomi Black Shark 2 Pro и Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

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Отметим, что лидер рейтинга доступен для предзаказа на официальном сайте по цене 59990 рублей. На AliExpress версия 8/128 Гб обойдется в 50 тысяч рублей, зато российское представительство дарит всем покупателям наушники Bang & Olufsen BeoPlay E8 стоимостью около 14 тысяч рублей.

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