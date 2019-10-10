Названо число мигрантов в России

Общее число мигрантов в России составляет 8% от всего населения страны. Об этом РИА Новости рассказала завлабораторией количественных методов исследования РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Она привела данные ООН и Всемирного банка, согласно которым первое место в мире по числу мигрантов занимают США. Там их проживает более 50 миллионов человек. На втором месте Саудовская Аравия - более 37 миллионов. Россия оказалась на третьем месте вместе с Германией: около 12 миллионов мигрантов.

"Сложившаяся в настоящее время непростая демографическая ситуация такова, что России нужны мигранты", - сказала также Егорова.

Напомним, что в понедельник, 7 октября, правительство определило сферы, где мигрантам запретят работать в 2020 году. Так, им будет запрещено трудиться в аптеках, на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, а также в торговле вне магазинов, палаток и рынков.