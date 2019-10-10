Новый концепт Lexus решил сыграть в "угадайку"

На 46-ом автосалоне в Токио состоится премьера нового концепта Lexus. Пока о новинке неизвестно практически ничего, но креативный тизер помогает раскрыть по крайне мере одну неизвестную.

В Lexus сообщили, что это будет автомобиль с электрической силовой установкой и продвинутым комплексом ассистентов беспилотного управления. И сразу же дали понять, что серийного продолжения у шоу-кара не появится: "Это взгляд в будущее, на то, какими автомобили марки могут быть, на автомобили, ориентированные на клиентов, которым в равной степени важны технологичность и роскошь".

Теперь о креативе. Если приблизить непонятное изображение, опубликованное Lexus, то можно увидеть так называемую "пасхалку" - силуэт хэтчбека, вероятно, с задатками SUV.

И как бы в Lexus не маскировали vision-статус новинки, нельзя не вспомнить тот факт, что компания давно планирует преемника гибридного хэтчбека CT 200h, которого, по слухам, должен сменить кроссовер. Разумеется, с "зелёной" силовой установкой.

Возможно, в течение двух недель, которые остались до премьеры, компания опубликует о концепте дополнительную информацию и изображения.