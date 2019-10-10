Объединение производителей может разработать регламент крафтового пива

Технические требования к производству крафтового пива в России могут быть приняты объединением производителей, сообщил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

"Производителям крафтового пива нужно объединиться в сообщество, которое сможет сформулировать четкие требования самим к себе. Это хорошая основа для создания комитета, в котором могут вырабатываться добровольные технические требования на основе консорциума", - сказал Абрамов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, Росстандарт понимает желание тех, кто придумал какую-то "новую фишку" и грамотно использует приставки на маркировке продукции "эко", "био" или "крафт", но есть "четкие требования, которые можно использовать для создания стандарта".

Ранее появилась информация, что в России может прекратиться производство крафтового пива, которое производится частными пивоварнями по собственным рецептам. В Росстандарте сообщили о вступлении в силу с 2021 года нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции - его положения обязательны для применения в России. Этими нормами производство крафтового пива не предусмотрено, следовательно, деятельность компаний, занимающихся его производством, с 2021 года будет приостановлена.

Тогда в ведомстве отметили, что вводить единый стандарт по изготовлению крафтового пива не планируется.