ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей

Расчетами он поделился на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов. Дроздов уточнил, что в 2022 году планируется увеличение страховой пенсии в среднем до 18,3 тысячи рублей.
Сейчас размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем по России составляет 15,4 тысячи рублей. В результате индексации страховая пенсия ранее выросла на тысячу рублей. Отметим, что при этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна в зависимости от размера пенсии.
В следующем году индексация пенсий планируется на 6,6%, в 2021-м - 6,3%. В 2022-м. - 5,9%. Это выше инфляции, которая в 2020-м ожидается в размере 3%, а в 2021 и 2022 годах - 4%.
С 1 апреля 2020 года также будут повышены социальные пенсии, размер которых составляет 9 тысяч 764 рублей. После увеличения это будет 10 тысяч 320 рублей, что примерно на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера, рассказал глава ПФР.
По словам Дроздова, индексация по росту прожиточного минимума пенсионера составит 7% в 2020 году, 2,6% - в 2021-м и 3,1% - в 2022-м.
Ранее в Минтруда заявили, что более 30 миллионов граждан России начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года.