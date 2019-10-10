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"Почта России" впервые продлила льготную декаду подписки 10:47
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10.10.2019 10:47
Рубрика: Общество

"Почта России" впервые продлила льготную декаду подписки

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Льготная декада подписки на печатные издания в октябре продлена еще на неделю с сохранением скидок. Она будет действовать до 20 октября. В это время на подписке можно сэкономить до 40%, говорится в сообщении почтового предприятия.

"Почта России" расширяет инфраструктуру выдачи заказов

Во время льготной декады подписки "Почта России" предоставляет клиентам максимальную скидку на подписку и доставку периодических печатных изданий - это почти 1500 развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет.

Доставка федеральных СМИ, включенных в каталог почты, снижена на 10%, а региональных - на 15%. Для изданий по каталогам других подписных агентств дополнительная скидка от "Почты России" составляет 5% и 10% соответственно.

Кроме того, сохраняется размер и условия действия льгот на доставку изданий, согласованных Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
"Почта России" стала акционерным обществом

Получить максимальную скидку в 25% можно по каталогу "Почты России", а также 20% - через альтернативные подписные агентства. В список входят свыше 2500 наименований, среди которых федеральные и региональные издания.

Подписку на периодическую продукцию для себя и близких можно оформить из любой точки мира, выбрав журнал или газету из более 4 200 изданий на сайте podpiska.pochta.ru, а также в отделении почтовой связи.

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