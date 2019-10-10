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10.10.2019 21:40
Рубрика: Позиция

Свежая голова

Текст: Анна Кольдина
Российская газета - Федеральный выпуск № 229 (7987)
Виктор Похмелкин, председатель Движения автомобилистов России

В такой ситуации, о которой пишет "РГ", когда человек случайным образом узнает о том, что он, оказывается, приобрел поддельный полис ОСАГО, следует обращаться в полицию. С заявлением о мошенничестве. Правоохранители проведут необходимую проверку и возбудят уголовное дело. Если в ходе расследования виновные в распространении фальшивок будут найдены, то их обяжут компенсировать заявителю стоимость купленного им полиса. Но, естественно, обращение в полицию не освобождает обманутого автовладельца от обязанности заключить новый договор ОСАГО. Без него управлять транспортным средством запрещено.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Автовладельцы узнали о поддельных полисах ОСАГО после письма со штрафом

Чтобы не нарваться на мошенников, не стоит иметь дело с посредниками - "страховыми агентами", торгующими "автогражданкой" на обочинах дорог или у отделений ГИБДД, как правило, в "офисах", представляющих собой микроавтобусы. Также не стоит оформлять полисы через сомнительные сайты в интернете. Лучше обратиться в отделение крупной страховой компании, проверенной, надежной, зарекомендовавшей себя в качестве добросовестного игрока на рынке страховых услуг. И второй момент: не стоит попадаться на дешевизну. Если вам предлагают приобрести что-то по цене, существенно отличающейся от среднерыночной в меньшую сторону, к этому следует отнестись очень настороженно. Почти наверняка вы столкнетесь с мошенниками или недобросовестными продавцами.

В случае покупки электронного полиса ОСАГО вероятность стать жертвой обмана значительно меньше. Если, повторю, не пользоваться сомнительными ресурсами, а оформлять страховку исключительно на официальном сайте страховщика. К тому же это еще и очень удобно. Можно приобрести полис в любое время не выходя из дома. Страховщики рекомендуют автомобилистам возить с собой распечатанный бланк электронного полиса. Но это на самом деле не обязательно. При необходимости можно предъявить его на экране смартфона или же планшета. Ну а вообще инспектора ГИБДД сами должны "пробивать" электронные ОСАГО по специальной базе.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Тарифы по ОСАГО выставят на витрину

С недавних пор в нашей стране полным ходом идет так называемая либерализация тарифов по ОСАГО. Чем этот процесс закончится - пока до конца не ясно. Но есть опасения, что стоимость полисов в итоге может увеличиться. В результате чего возрастет количество автомобилистов, которые на свой страх и риск будут ездить без страховки. А это ни к чему хорошему не приведет. Пострадают главным образом добросовестные участники дорожного движения. Они просто-напросто не смогут получить компенсацию вреда, причиненного в результате ДТП, если виновником этого самого ДТП будет водитель, не застраховавший свою гражданскую ответственность.

#ОСАГО #автострахование #Электронные полисы ОСАГО