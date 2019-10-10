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10.10.2019 07:26
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Помидоры оказались полезны для мужской половой функции

Текст: Алексей Иванов

Регулярное употребление пищевой добавки на основе ликопина - пигмента, придающего красный цвет помидорам - заметно улучшает подвижность и морфологию сперматозоидов. К такому выводу пришли ученые из Университета Шеффилда (Великобритания), сообщается на сайте вуза.

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В их двойном слепом рандомизированном исследовании приняли участие 60 здоровых добровольцев в возрасте от 19 до 30 лет. Ежедневно в течение 12 недель половина из них принимала добавки с ликопином, а другая половина - идентичные плацебо. Для оценки эффекта перед началом эксперимента и по его завершении у молодых людей взяли анализы крови и образцы спермы. Как оказалось, в группе, потреблявшей ликопин, доля сперматозоидов здоровой формы и более активных половых клеток выросла примерно на 40 процентов.

- Мы действительно не ожидали, что будет какая-то разница в сперме у мужчин, которые принимали таблетки, по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Когда расшифровали результаты, я чуть не упал со стула, - отметил руководитель исследования профессор Аллан Пейси.

Теперь ученые намерены провести более масштабное исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть первые результаты, а также изучить влияние пищевой добавки на мужчин с проблемами фертильности. Главная цель - проверить, поможет ли в итоге вещество завести детей тем парам, где это пока не получается.

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Отметим, что в ходе научной работы механизм полезного действия ликопина (помимо томатов он содержится в грейпфрутах, арбузах, гуаве, шиповнике) не исследовался, но известно, что это мощный антиоксидант, поэтому он потенциально снижает повреждение, вызванное окислением сперматозоидов, которое является одной из причин возникновения проблем с фертильностью у мужчин. Аллан Пейси полагает: антиоксидантный эффект является ключевым в улучшении качества спермы, наблюдаемом в исследовании, и собирается изучить это в дальнейшем.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в European Journal of Nutrition.

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