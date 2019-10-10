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10.10.2019 18:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

12 октября стартует СТАМ-фестиваль

Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Алексей Чернов: "Наша цель - развернуть музыку современных молодых авторов лицом к публике". Фото: Из личного архива Алексея Чернова Алексей Чернов: "Наша цель - развернуть музыку современных молодых авторов лицом к публике". Фото: Из личного архива Алексея Чернова
Алексей Чернов: "Наша цель - развернуть музыку современных молодых авторов лицом к публике". Фото: Из личного архива Алексея Чернова

СТАМ-фестиваль. Конкурс композиторов и концерты современной музыки. С 12 октября по 28 декабря. Москва, Петербург, Дубна.

Серия новой музыки современных российских композиторов звучит каждую осень в залах Москвы и Петербурга в рамках СТАМ-фестиваля. СТАМ - это "современная тональная академическая музыка". За 12 лет своего существования фестиваль уже представил публике сотни сочинений российских композиторов, написанных не в авангардном или постмодернистском ключе. Между тем худрук СТАМ-фестиваля пианист и композитор Алексей Чернов, возглавивший несколько лет назад этот проект, убежден, что творчество не должно быть связано никакими установками. Поэтому на концертах и Конкурсе молодых композиторов СТАМ представлена музыка разных форматов, стилей, техник, жанров.

Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
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В этом году в финале композиторского конкурса, который состоится 12 октября в 14 часов в Рахманиновском зале Московской консерватории, примут участие восемь молодых авторов, чьи работы отобраны Экспертным советом фестиваля. Прозвучат сочинения для аккордеона ("Русские сказки в кратком изложении"), фортепиано (Соната), камерных ансамблей - для альта и фортепиано, трио, для квартета сопрано, фортепиано и экзотических инструментов ("Великий поток") и другие. Эксклюзивность композиторского состязания СТАМ в том, что его победителя выбирает не жюри, а публика.

Услышать сочинения победителей сможет и петербургская публика на концерте-презентации СТАМ в Доме композиторов (14 ноября). Там же 26 ноября пройдет петербургский конкурс СТАМ и концерт петербургских лауреатов (8 декабря, Центр старинной музыки "Эглерио").

Как говорит Алексей Чернов: "Наша цель - развернуть музыку современных молодых авторов лицом к публике, дать публике понять, что именно она пишет новую историю музыки, что современная музыка может быть понятной и близкой".

Фото: Фонд Валерия Гергиева/ Александр Шапунов
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В афише СТАМ-фестиваля - программы новой музыки и традиционные посвящения композиторам, чьи сочинения редко звучат со сцены. На фестивале уже звучала музыка Юрия Буцко и Юлиана Крейна, Алемдара Караманова, Самуила Фейнберга. На этот раз будет представлено творчество выдающегося дирижера и композитора Николая Голованова (2 ноября в Концертном зале Музея им. Н. Г. Рубинштейна, 20 декабря в Доме ученых в Дубне), а также современного пианиста и композитора Михаила Коллонтая (24 ноября в Концертном зале Музея им. Н.Г. Рубинштейна). Оба композитора глубоко связаны в своем творчестве с христианской духовной традицией. Из головановских сочинений прозвучат Lamento для виолончели и фортепиано, соната для фортепиано. Из творчества Коллонтая - камерные сочинения, премьера вокального цикла, пьеса для виолончели и фортепиано.

На концертах будет также исполняться музыка Владимира Ребикова, Юрия Буцко и других композиторов.

Накануне Нового года, 28 декабря, в петербургском Католическом храме св. Станислава СТАМ-фестиваль откроет свою программу органным концертом из сочинений Баха, Глазунова и Александра Гедике.

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