Финансовый уполномоченный принял решение о взыскании со страховой компании в пользу автовладельца почти 300 тысяч рублей. Пока это рекордная сумма возмещения по добровольному автострахованию (КАСКО) за все время его работы, рассказал "РГ" представитель уполномоченного.

К омбудсмену обратился житель Москвы. Он требовал взыскать с крупной страховой компании возмещение по договору КАСКО - такая страховка защищает автомобиль от действий третьих лиц: ущерба (в том числе по вине самого владельца), хищения или угона.

От страховой компании автовладелец получил отказ в выплате с формулировкой, что "его имущественный интерес не подтвержден".

Застрахованная по КАСКО машина досталась гражданину от умершего в августе 2018 года родственника. В декабре того же года он попал на ней в аварию. В страховой компании заявили, что на момент ДТП водитель еще не успел вступить в наследство, а значит не являлся владельцем автомобиля. Поэтому выплата ему не положена.

Мужчина обращался к страховщику дважды. Во второй раз - уже со свидетельством о праве на автомобиль, полученный в наследство по завещанию, но снова получил отказ. После этого он подал обращение в службу финансового омбудсмена.

Тот встал на сторону автовладельца. Статьей 1113 Гражданского кодекса установлено, что наследство открывается со смертью гражданина, отметил омбудсмен в мотивировочной части решения. Кроме того, в постановлении пленума Верховного суда РФ ("О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества") разъяснено, что моментом перехода прав и обязанностей по договору страхования в случае смерти лица, в пользу которого заключен договор страхования, к лицу, владеющему застрахованным имуществом, является момент открытия наследства, подчеркнул омбудсмен.

Действие договора добровольного страхования имущества сохраняется в случае смерти лица, в пользу которого заключен договор, с отсрочкой исполнения страховщиком обязанности по выплате возмещения при наступлении страхового случая на период до момента принятия соответствующим лицом наследства. Таким образом, все права и обязанности по полису КАСКО перешли заявителю с даты открытия наследства, то есть с даты гибели собственника автомобиля, которая случилась в августе 2018 года.

За июнь - сентябрь омбудсмену поступило 967 обращений по КАСКО. За это время он принял 114 решений. Из них 39 процентов - в пользу автовладельцев

Уполномоченный принял решение взыскать с компании в пользу автовладельца 299 тысяч рублей. Как рассказал "РГ" главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, чаще всего застрахованные по КАСКО сталкиваются с занижением размера и с нарушением сроков выплат. "Почти вдвое меньше решений приходится на нарушение срока осуществления ремонта транспортного средства, а также на необоснованный отказ компаний в выплате возмещения (денежная форма)", - уточнил Воронин.

С 1 июня споры граждан со страховщиками по "моторным" видам страхования, в том числе КАСКО, в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный.