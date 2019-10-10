На месте высмеянной Ургантом горки появится детский городок

В Ярославле вместо земляной горки, которая не понравилась горожанам, поставят большой игровой комплекс.

Напомним, детская горка, сооруженная из большой кучи строительного песка и прикрепленного к ней пластикового желоба, появилась в Юбилейном парке города на минувшей неделе. Тут же вызвав возмущение и насмешки посетителей парка. Резонанс оказался настолько громким, что горку из грязи высмеял в своей передаче даже Иван Ургант.

К этому моменту, впрочем, горки в парке уже не было: по указанию главы города ее спешно убрали, а площадку разровняли.

По информации мэрии Ярославля, 9 октября комиссия побывала в парке, который сейчас благоустраивается по губернаторскому проекту "Решаем вместе!". Работы там начались во второй половине августа, и в парке уже заменены скамейки и урны, отремонтированы пешеходные дорожки, восстановлено освещение и чаша фонтана.

Вместо скандальной горки мэр Ярославля Владимир Волков поручил установить большой современный игровой комплекс для детей от 3 до 10 лет.

- Еще в субботу подрядчик демонтировал горку. Она была установлена не по проекту, который мы ранее согласовывали с жителями, - рассказала и. о. руководителя дирекции парков культуры и отдыха Ярославля Вера Виноградова. - Сейчас новый городок уже заказан и едет к нам из Санкт-Петербурга. Он будет установлен согласно принятой концепции оформления парка.

В администрации города уточнили, что 19 октября в парке "Юбилейный" пройдет детский праздник, и новый игровой комплекс к этому времени уже будет готов принимать ребятишек.