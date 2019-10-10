В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество

В четверг Самарский гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 миллионов 500 тысяч рублей замначальника службы экономической безопасности УФСБ России по региону полковника Сергея Гудованого за мошенничество в особо крупном размере и незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщили "РГ" в суде.

Кроме того, фигуранта уголовного дела лишили звания и ордена Мужества. Напомним, что Сергея Гудованого вместе с остальными четырьмя соучастниками и посредниками задержали в апреле прошлого года по подозрению в получении крупных взяток.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы полковник вместе с экс-начальником отдела "М" управления ФСБ России по Самарской области ежемесячно получали банковские переводы - взятки в размере 2,5 миллиона рублей от руководителя юридической службы ООО "за общее покровительство" коммерсантам. При этом сотрудники регионального ФСБ никаких "услуг" компании не оказывали. Одним из эпизодов мошенничества стало получение взятки Гудованым от руководства перевалочной нефтебазы, которому было обещано найти "узкие места" у их конкурентов, а на их нарушения "закрывать глаза".

При обыске в квартире Гудованого нашли около 80 миллионов рублей, оружие и боеприпасы. Полковник пояснил, что из этих денег 20 миллионов рублей - накопления его семьи. Он признал вину в мошенничестве, а вот факт хранения дома оружия и боеприпасов осужденный не подтвердил.