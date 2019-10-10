После публикации в "РГ" в Кузбассе отложили демонтаж газетных киосков

После публикации в "РГ" и встречи предпринимателей с губернатором в Новокузнецке отменили аукцион на право аренды участков, занятых газетными киосками. Отложен и демонтаж таких объектов, которые мэрия уже распорядилась снести. Удастся ли в итоге сохранить в городе сеть распространения печатных СМИ?

О том, что в южной столице Кузбасса (ее все еще называют культурной столицей), как и в ряде других регионов страны, массово ликвидируют киоски, торгующие печатной продукцией, "РГ" написала 18 сентября. После того, как в городе фактически прекратило деятельность ООО "Мир прессы", чиновники взялись за ООО "Новокузнецкое объединение "Союзпечать". В начале сентября вышло распоряжение за подписью главы города Сергея Кузнецова о демонтаже до 19 октября 23-х газетных киосков как установленных незаконно. Формальный повод: старые договоры аренды участков закончились, а торги на право заключения новых печатники проигрывают. И то правда, куда им тягаться с торговцами шаурмой, если в городской схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО) специализации "Печать" нет и в помине?

- Я представляю общероссийскую общественную организацию, владеющую сетями киосков периодической печати, и могу сказать точно, что такая ситуация, пожалуй, только в Новокузнецке. Земля на аукционах реализуется за миллион рублей. Суммы для нас неподъемные, - подчеркнул гендиректор АРПИ "Сибирь" Сергей Гаврилов на встрече предпринимателей области с главой региона Сергеем Цивилевым.

Встреча прошла 25 сентября в формате открытого диалога. К слову, в нем участвовали и представители других видов социального бизнеса Новокузнецка. В частности, владелица киосков по продаже рассады. Последние тоже исчезают с городских улиц. А киоскеры (в основном женщины пожилого возраста) остаются без работы. "Такое чувство, что люди, отвечающие в городе за развитие малого бизнеса, его планомерно уничтожают!", - в отчаянии восклицают новокузнечане.

- Проблема размещения НТО существует, и она носит системный характер, - признала участвовавшая в разговоре начальник областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероника Трихина. - В связи с большим количеством жалоб и обращений (не только из Новокузнецка) мы вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей добились внесения изменений в областное законодательство. Так что вся нормативная база есть. Вопрос в другом: как ее применяют на уровне муниципальных образований.

В свою очередь, губернатор распорядился собрать малый и средний бизнес и руководителей территорий области за круглым столом. В Новокузнецке. Чтобы чиновники рассказали о своей работе по размещению НТО, а предприниматели дали обратную связь: что происходит "на земле". Мероприятие ориентировочно назначено на середину октября. До этого киоски в южной столице региона пообещали не сносить.

- Действительно, кранов и другой тяжелой техники пока не видно, но телефонные звонки поступают: "Напоминаем, что у вас снос", - говорит Сергей Гаврилов. - А на днях пришло новое постановление: до 20 ноября демонтировать еще два киоска - на проспекте Авиаторов и на проспекте Архитекторов.

Интересно, а как Кузбасс, не выполняющий нормативов минимальной обеспеченности населения газетами и журналами, собирается в начале ноября отчитываться перед федеральным руководством о мерах по развитию торгующей периодикой сети НТО?