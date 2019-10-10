Мэрия Астрахани согласилась снизить "грабительский" налог на имущество

Гигантский налог на имущество пересмотрят на ближайшем заседании астраханской Думы, куда глава горадминистрации Радик Харисов внес соответствующий законопроект.

Как писала "РГ", в сентябре астраханских предпринимателей шокировали уведомления из налоговой. Даже за небольшие помещения, с которых бизнесмены раньше платили по четыре-пять тысяч рублей в год, теперь требовалось отдать не меньше 100 тысяч рублей.

Это произошло потому, что налог на недвижимость стали рассчитывать по кадастровой оценке. Кроме того, вступило в силу решение Гордумы, по которому владельцы магазинов, кафе, офисов и мастерских обязаны платить в бюджет два процента от стоимости помещений.

"Предполагается, что для этой категории ставка будет снижена в четыре раза с двух до 0,5 процентов", - сообщила пресс-служба горадминистрации.