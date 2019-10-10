Новости

В старой московской хрущёвке зарегистрировали более тысячи фирм 21:51
Россия - Шотландия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 21:45
Убитую в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества 21:33
Стас Михайлов призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 21:17
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму 21:00
В США судят девятилетнего поджигателя и убийцу 20:54
В Петербурге задержали пьяного таксиста с чужими правами 20:42
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией 20:37
Путин обещал решить вопрос со специальностью "Тренер-преподаватель" 20:37
Тысячи иранских женщин увидели хет-трик Азмуна 20:27
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 20:22
Путин призвал строить новые школы 20:09
Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции 20:05
Мэрия Астрахани согласилась снизить "грабительский" налог на имущество 19:54
Зеленский пригрозил Порошенко преследованием правоохранителей 19:52
Более 1,5 млн человек выехали с Украины с начала года 19:46
Лукашенко прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ 19:43
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме 19:38
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 19:35
В ДТП под Калугой погибли четыре человека 19:34
СМИ: В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка 19:33
К 2020 году в 30 регионах будет введена система единого ведомства для сиротских учреждений 19:32
Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь 19:24
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали 19:21
Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 21:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для жителя города Саки, сторонника украинских националистических организаций Олега Приходько, задержанного за подготовку теракта в одном из административных зданий полуострова.

Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
Видео: У готовившего теракт крымчанина нашли тротил и портрет Бандеры

Ранее во время обысков в гараже и жилище Приходько нашли бутылки с зажигательной смесью, запал от гранаты, тротиловые шашки, символику фашистской Германии, портрет Степана Бандеры и символику запрещенных в РФ организаций. В отношении Приходько УФСБ по Крыму возбудила дела по двум статьям УК РФ - 205 (подготовка террористического акта) и 223.1. (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Сам Приходько настаивал в суде на непричастности к инкриминируемым ему преступлениям и утверждал, что элементы самодельного взрывного устройства ему в гараж мог подкинуть кто угодно. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Приходько в связи с особой тяжестью инкриминируемого ему преступления. Приходько арестован и направлен в СИЗО до 10 декабря 2019 года.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал строить новые школы
В МВД подтвердили информацию о штрафах для родителей курильщиков
ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей
Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу