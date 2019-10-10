Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для жителя города Саки, сторонника украинских националистических организаций Олега Приходько, задержанного за подготовку теракта в одном из административных зданий полуострова.

Ранее во время обысков в гараже и жилище Приходько нашли бутылки с зажигательной смесью, запал от гранаты, тротиловые шашки, символику фашистской Германии, портрет Степана Бандеры и символику запрещенных в РФ организаций. В отношении Приходько УФСБ по Крыму возбудила дела по двум статьям УК РФ - 205 (подготовка террористического акта) и 223.1. (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Сам Приходько настаивал в суде на непричастности к инкриминируемым ему преступлениям и утверждал, что элементы самодельного взрывного устройства ему в гараж мог подкинуть кто угодно. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Приходько в связи с особой тяжестью инкриминируемого ему преступления. Приходько арестован и направлен в СИЗО до 10 декабря 2019 года.