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10.10.2019 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уроженца Чечни будут судить за вербовку подростков в ряды боевиков

Текст: Наталья Коротченко

В СК РФ по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего уроженца Чечни, который, находясь в Германии, через соцсети и мессенджеры вербовал подростков к участию в бандформированиях в Сирии.

Фото: УФСБ России по Красноярскому краю
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Ему удалось уговорить двух несовершенолетних из России, но отправиться в зону боевых действий они не успели, так как переписку перехватили сотрудники спецслужб.

Завербованных подростков за попытку принять участие в незаконном вооруженном формировании приговорили к трем годам колонии строгого режима, так как на момент вынесения приговора им исполнилось 18 лет.  Их "наставник" задержан в городе Хузум Германии сотрудниками Интерпола. Месяц назад его экстрадировали из Германии в Волгоград.

- Дело передано на рассмотрение в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Обвиняемый полностью признал свою вину, - отметила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник.

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