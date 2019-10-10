Уроженца Чечни будут судить за вербовку подростков в ряды боевиков

В СК РФ по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего уроженца Чечни, который, находясь в Германии, через соцсети и мессенджеры вербовал подростков к участию в бандформированиях в Сирии.

Ему удалось уговорить двух несовершенолетних из России, но отправиться в зону боевых действий они не успели, так как переписку перехватили сотрудники спецслужб.

Завербованных подростков за попытку принять участие в незаконном вооруженном формировании приговорили к трем годам колонии строгого режима, так как на момент вынесения приговора им исполнилось 18 лет. Их "наставник" задержан в городе Хузум Германии сотрудниками Интерпола. Месяц назад его экстрадировали из Германии в Волгоград.

- Дело передано на рассмотрение в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Обвиняемый полностью признал свою вину, - отметила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник.