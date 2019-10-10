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10.10.2019 10:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму министров назначат по итогам теледебатов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о запуске кадрового проекта "Твое правительство", который поможет подбору и назначению эффективных управленцев в Совет министров региона. По словам Аксенова, всех претендующих на замещение должностей министров пропустят через многоступенчатую систему оценки профессиональных и личностных качеств, а на заключительном этапе - через теледебаты в прямом эфире.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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- Первый этап предполагает оценку анкетных и биографических данных участника, а также представленных им материалов, - пояснил Аксенов. - Претендент на министерский портфель в эссе изложит информацию об основных проблемах в своей отрасли и путях их решения, а также запишет короткую видеопрезентацию о себе. На втором этапе участников протестируют на знание законодательства РФ прежде всего в части государственного и муниципального управления, а также противодействия коррупции. Третий этап - телевизионные дебаты с участием четырех кандидата на министерское кресло, прошедшие отбор. Дебаты будут транслироваться в эфире телерадиокомпании "Крым" и на портале Совета министров РК.

Оценку профессиональным качествам претендента даст наблюдательный совет, состоящий из вице-премьеров, профильных экспертов и ученых, представителей общественности. Возглавит его премьер-министр Юрий Гоцанюк. Крымчане же смогут дать свою оценку претендентам в режиме телефонного и электронного голосования в интернете.

По итогам дебатов останется два кандидата, которые на последнем, четвертом этапе пройдут собеседование с главой Республики Крым. Победителей определят по результатам собеседования. Итоги проекта будут подведены в конце текущего года.

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- Хочу подчеркнуть, что все это время правительство республики и все органы власти будут работать в прежнем режиме, - отметил Аксенов. - Все должностные лица будут в полном объеме исполнять свои обязанности и нести ответственность за результаты своей работы, за реализацию программ социально-экономического развития.

Если у кого-то из претендентов не получится занять желаемую высокую должность правительстве региона, их навыки и знания смогут пригодиться на других вакансиях - все они будут включены в резерв управленческих кадров республики.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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