В Севастополе ФСБ изъяла у "черных копателей" арсенал оружия

Семнадцать единиц огнестрельного оружия, сотни патронов, три ручных гранат и 14 ножей изъяли в Севастополе у "черных копателей" сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Весь арсенал хранился в двух боксах гаражного кооператива "Кипарис-3". Среди изъятого оперативниками - пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты, в том числе современных образцов. Там же были обнаружены свыше 500 боеприпасов к огнестрельному оружию. Никаких документов на оружие у владельцев подпольного склада не оказалось. Сами они пояснили, что нашли это оружие во время нелегальных раскопок либо выменяли у других "коллекционеров". По версии "копателей", в дальнейшем они планировали продать оружие в качестве сувениров.

Проведенная баллистическая экспертиза подтвердила, что оружие может использоваться по прямому назначению и не утратило своих боевых характеристик. В этой связи будет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Горе-коллекционерам грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Это не первый случай, когда правоохранители находят у "черных копателей" Крыма и в их подпольных мастерских настоящие склады оружия, пригодные для оснащения небольшой воинской части. В декабре минувшего года там же в Севастополе, в подвале одного из частных домов, сотрудники ФСБ обнаружили подпольный цех, где оружие времен Великой Отечественной войны "доводилось до боевой готовности". В мастерской обнаружили 15 образцов огнестрельного оружия, включая пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Томпсона, винтовки Мосина, карабин Токарева и другие образцы вооружения. Все они были в отличном состоянии. В подвале для этого были станки, на которых владелец вытачивал недостающие детали. Многое из своего арсенала он покупал в интернете.

Как и в последнем случае владелец подпольного цеха стал фигурантом уголовного дела.